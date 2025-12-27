Prime Video estrena Wicked: For Good, el cierre del musical de Oz

El universo de Oz vuelve al centro de la conversación con el estreno de Wicked: For Good, la segunda y última parte de la adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway. La película estará disponible en Prime Video desde el 30 de diciembre, marcando el cierre de la historia de Elphaba y Glinda, dos personajes que redefinieron el concepto clásico de las brujas.

Dirigida nuevamente por Jon M. Chu, esta secuela retoma los hechos tras la ruptura definitiva entre ambas protagonistas. Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo, abandona la Ciudad Esmeralda luego de enfrentarse al Mago, mientras que Glinda, a cargo de Ariana Grande, permanece en una posición de poder que también implica renuncias personales. La distancia entre ellas no es solo física: es emocional y política.

La trama se desarrolla en un Oz cada vez más tenso, donde las decisiones del pasado empiezan a pasar factura. La llegada de una joven proveniente de Kansas cambia el rumbo de la historia y obliga a Elphaba y Glinda a reencontrarse. Ese cruce final no solo redefine su relación, sino que pone en juego el futuro de todo el reino.

Wicked: For Good podrá verse a través de Prime Video mediante compra o alquiler digital, sin necesidad de contar con una suscripción Prime activa. El acceso está disponible desde la web y la aplicación oficial de la plataforma, lo que facilita verla en distintos dispositivos. Para quienes quieran revivir la historia desde el inicio, la primera película, Wicked, ya se encuentra incluida dentro del catálogo de Prime Video para suscriptores.

El elenco se completa con figuras que repiten sus papeles, como Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Bowen Yang y Marissa Bode, consolidando una producción de gran escala que apuesta tanto por lo visual como por lo emocional.