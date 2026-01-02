Pluribus en Apple TV+: Carlos Manuel Vesga cuenta cómo obtuvo su papel en la serie de ciencia ficción

Carlos Manuel Vesga se convirtió en uno de los actores colombianos más comentados del momento tras su participación en Pluribus, la ambiciosa serie de ciencia ficción que ya se transmite por Apple TV+ y que se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la plataforma. En una entrevista con La W, el actor reveló cómo llegó a esta producción internacional, un proceso que comenzó con un casting anónimo y terminó llevándolo a trabajar con Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y Better Call Saul.

Según contó, todo empezó como una audición más. Su mánager le pidió grabar una escena en inglés y en español, sin mayores detalles sobre el proyecto, los productores o la plataforma involucrada. Vesga asumió que se trataba de una producción extranjera que vendría a rodarse en Colombia, algo habitual en la industria local, y por eso preparó el casting con tranquilidad, sin dimensionar lo que estaba en juego.

Ese enfoque, casi despreocupado, resultó clave. La audición avanzó y comenzaron a llegar nuevos llamados. Primero, reuniones virtuales con directores de casting en Estados Unidos; luego, solicitudes más específicas. Poco a poco, el actor entendió que no estaba compitiendo por un papel menor, sino por un personaje central dentro de una serie de gran escala.

Un casting entre más de 700 actores

La magnitud real del proceso se hizo evidente cuando desde el equipo de casting le explicaron que más de 700 actores en América Latina habían audicionado para ese mismo papel. El número le permitió entender el nivel de competencia y el alcance del proyecto. El grupo se fue reduciendo hasta quedar en cinco finalistas y, posteriormente, en solo dos.

El último paso era decisivo: una audición presencial en Los Ángeles con Vince Gilligan y parte del elenco principal. A pocos días del viaje, Vesga recibió una llamada que aumentó la tensión: la prueba final se haría únicamente entre dos candidatos. La audición no solo exigía dominio técnico, sino intuición y capacidad de adaptación frente a uno de los equipos creativos más respetados de la televisión contemporánea.

Días después llegó la confirmación. Vesga había sido elegido para integrar Pluribus, una serie que combina ciencia ficción con una lectura crítica del mundo actual y que ha sido destacada por su impacto en la audiencia de Apple TV+.

Un personaje silencioso y cargado de significado

En Pluribus, Carlos Manuel Vesga interpreta a un hombre colombiano que ha migrado a Paraguay. No es un detalle menor: su condición de migrante atraviesa la construcción del personaje y ayuda a explicar muchas de sus decisiones dentro de la historia. Aunque en la serie no se le presenta como paraguayo, sí queda claro que se trata de alguien que ya perdió su mundo una vez.

Uno de los mayores retos del papel es su economía de palabras. Durante buena parte de la temporada, el personaje se expresa más a través del cuerpo, los gestos y el silencio que mediante el diálogo. Es una apuesta poco común en la televisión latinoamericana y que obligó al actor a llegar al set sin una “partitura” cerrada, construyendo cada escena en el momento, con acciones físicas mínimas y una precisión extrema.

La serie, creada por Gilligan, utiliza la ciencia ficción como una herramienta para reflexionar sobre el presente. Sin discursos explícitos, aborda temas como la migración, el control y los nuevos órdenes sociales. En ese contexto, el personaje de Vesga gana peso a medida que avanza la temporada y se convierte en una pieza clave del relato, especialmente en los episodios finales.

Pluribus ya está disponible en Apple TV+ y representa un punto de inflexión tanto para la plataforma como para la carrera de Carlos Manuel Vesga. Para el actor colombiano, este proyecto no solo significa trabajar con uno de los creadores más influyentes de la televisión moderna, sino también consolidar un salto internacional que, como él mismo reconoció en La W, llegó de la forma más inesperada.