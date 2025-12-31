Enero en Prime Video: fechas y títulos de todas las series y películas que llegan en 2026

Prime Video abre el 2026 con una programación que combina estrenos originales, nuevas temporadas, cine de alto perfil y eventos deportivos en vivo. Enero se perfila como un mes intenso para la plataforma, con lanzamientos casi diarios que abarcan drama, acción, romance, comedia, animación y thriller, reforzando su apuesta por públicos diversos.

La estrategia es clara: mantener el ritmo desde los primeros días del año con títulos reconocibles y nuevas propuestas que buscan conversación. A continuación, el listado completo de estrenos de Prime Video en enero, ordenados por fecha de lanzamiento.

All Her Fault – 2 de enero

Nueva serie protagonizada por Sarah Snook. La desaparición de un niño durante una supuesta cita de juego desata una investigación marcada por mentiras, presiones sociales y secretos que nadie quiere revelar.

Sigue Mi Voz – 2 de enero

Tras una crisis de salud que la obliga a permanecer aislada, Klara encuentra refugio emocional en un programa de radio nocturno. La historia explora la intimidad, el miedo y la conexión humana a través de una voz.

Lecciones de un Pingüino – 2 de enero

Una comedia dramática ambientada en Argentina sobre un profesor inglés que ve transformada su vida tras rescatar a un pingüino, en un relato sobre empatía, vínculos y segundas oportunidades.

El Incidente Darwin – 6 de enero

Nueva serie de ciencia ficción. La historia de Charlie, un híbrido entre humano y chimpancé, plantea dilemas éticos y sociales cuando grupos extremistas regresan para reclamarlo.

Beast Games (Nueva temporada) – 7 de enero

El formato competitivo de MrBeast regresa con una escala mayor: 200 participantes, pruebas físicas y mentales extremas y un premio de cinco millones de dólares en juego.

Guerra Oculta – 9 de enero

Un thriller de acción donde un grupo de oficiales queda atrapado en una instalación secreta que esconde un plan devastador, convirtiendo la fuga en una lucha por sobrevivir.

Romper el Círculo – 9 de enero

Drama romántico sobre una mujer que intenta empezar de nuevo en Boston, pero enfrenta relaciones marcadas por heridas del pasado y decisiones difíciles.

El Infiltrado (Nueva temporada) – 11 de enero

Nueve años después, Jonathan Pine regresa a una misión encubierta que lo lleva a Colombia, donde descubre una red de narcotráfico, corrupción y traiciones.

Las de Siempre – 13 de enero

Nueva serie que sigue a cuatro mujeres que, tras una crisis personal, deciden reinventarse después de los 40, rompiendo estereotipos sobre edad y éxito.

Sentencia de Muerte – 14 de enero

Omar Sy y Kerry Washington protagonizan este thriller donde una pareja huye con su hijo mientras enfrenta a una unidad creada para eliminarlos.

Papá x Dos – 16 de enero

Comedia romántica latinoamericana sobre un triángulo inesperado, una convivencia forzada y una batalla emocional que mezcla humor y celos.

El Robo – 21 de enero

Nueva serie centrada en un asalto de gran escala que destapa conflictos de interés, secretos corporativos y decisiones límite.

Del Mundo de John Wick: Bailarina – 23 de enero

Spin-off del universo John Wick. Una asesina entrenada por la Ruska Roma busca venganza mientras desafía las reglas de la Alta Mesa y el Hotel Continental.

Equipo Demolición – 28 de enero

Comedia de acción protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista, ambientada en Hawái, donde una investigación familiar destapa una conspiración peligrosa.

Kung Fu Panda 4 – 30 de enero

Po inicia una nueva etapa como líder espiritual del Valle de la Paz, en una aventura que combina humor, legado y nuevos personajes.

NBA en vivo – Durante enero

Prime Video transmitirá 31 partidos de la NBA a lo largo del mes, consolidando su apuesta por el deporte en vivo como parte central de su catálogo.

Los Ilusionistas 3 – 1 de enero (compra y renta)

Los Cuatro Jinetes regresan junto a una nueva generación de ilusionistas, con un espectáculo cargado de giros, engaños y trucos que desafían la percepción.