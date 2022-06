La próxima película de James Bond será una reinvención del personaje

James Bond ha tenido mejores días. Lejos están las épocas en las que la franquicia era considerada como la película imperdible de acción y el 007 era el agente más temido de la pantalla grande. Por esto parece que el estudio está pensando en cambiar las cosas y lo primero que aseguran es que el próximo filme ‘re inventará a James Bond’.

En una entrevista para Deadline, Barbara Broccoli (productora de la franquicia) aseguró que los fans deberían tener algo de paciencia pues todavía están buscando a la siguiente persona que se convertirá en James Bond. Y la razón de esto es que quieren que el próximo 007 también cambie lo que hemos venido a esperar del personaje.

«Estamos pensando a dónde ir con él, estamos hablando de eso. No hay un guion y no podemos pensar en uno hasta que decidamos cómo vamos a abordar la próxima película porque, realmente es una reinvención de Bond. Estamos reinventando quién es él y eso lleva tiempo», antes de añadir “Actualmente no hay ningún candidato”.

Antes de que muchos prendan las alarmas, esto no significa que con reinventar el estudio planee hacer de James Bond una mujer. De hecho, Broccoli ha asegurado en diversas ocasiones que cree que el rol del espacia debe permanecer con un actor británico: «Creo que será un hombre porque no creo que una mujer deba interpretar a James Bond», dijo a The Hollywood Reporter, durante una ronda de prensa en diciembre del año pasado. «Creo en hacer personajes para mujeres y no solo hacer que las mujeres interpreten papeles de hombres. No creo que haya suficientes papeles buenos para mujeres, y es muy importante para mí que hagamos películas para mujeres sobre mujeres”.

Con esto, imaginamos que la reinvención del personaje que están imaginando quizás tenga que ver un poco más con el tipo de espía que es. Por ejemplo, uno de los puntos que en los últimos años ha tenido bastantes revisiones es su visión como la ‘ultima arma seductora’, con las mujeres en las películas de Bond pasando a ser más que modelos de catálogo esperando a enamorarse, tener una escena de sexo, ser rescatadas en el acto final y luego desaparecer para siempre.

Se entiende también porqué el estudio está buscando re inventar al personaje. Las películas de espías han sido desplazadas por completo por el monopolio de héroes y hoy están teniendo una crisis de identidad esperando no morir cuando las nuevas generaciones sean las paguen por las boletas en el teatro.

Imágenes: MGM Distribution Co