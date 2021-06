Netflix no es el único con sus originales. Crunchyroll es una de las plataformas que también le ha apostado al contenido original, es decir, series de anime que son producidas y destinadas a la plataforma de streaming. La plataforma ya ha probado las aguas con series como ‘Tower of God’, ‘God of Highscool’, ‘Tonikawa Over the Moon’ y ahora lo hará con ‘Fena: Pirate Princess’.

Esta semana la serie estrenó un adelanto (que puedes ver al inicio de la nota), así como imágenes y la confirmación de que hará parte de las series de la temporada de verano, emitiéndose con las series que llegan a partir de la tercera semana de julio.

Esta historia fue seleccionada como una serie Work in Progress en el festival de Annecy, uno de los principales festivales de cine de animación, con un panel con el director Kazuto Nakazawa y el productor Rui Kuroki del estudio Production I.G. Durante el panel, la pareja compartió su inspiración para la serie, anécdotas divertidas de la producción y presentaron arte detrás de escena que incluye una selección de fondos, arte de personajes y más.

‘Fena: Pirate Princess’, un original de Crunchyroll y Adult Swim, sigue las aventuras de Fena Houtman mientras huye de los piratas y la Armada inglesa y tiene que depender de una tripulación de samuráis japoneses para descubrir los secretos de su familia… ¡y un tesoro inimaginable! La serie animada está dirigida por Kazuto Nakazawa (‘B: The Beginning’, ‘Utakata Hanabi’) y Production I.G. (‘Haikyuu!!’, ‘Guilty Crown’) sirve como estudio de animación.

La inversión en series originales puede ser fundamental en un futuro para Crunchyroll. Netflix ha estado apostando mucho por este tipo de producciones y aunque su catálogo de animes (y el hecho de que decida lanzar sus producciones meses después de que en Japón) todavía lo pone como la segunda opción al momento de ver series (tercera, cuando llegue Funimation), a largo plazo puede probar ser el factor determinante en mirar quién sobrevive en la guerra del streaming.

Imágenes: Crunchyroll