Evaluación: ‘Tenet’

Dejemos algo en claro antes de entrar en el tema. Primero, hacer una evaluación de una película de Christopher Nolan sin spoilers, es un dolor de cabeza. Uno muy similar al que sentirán los espectadores de ‘Tenet’, pero prometo censurarme y solo hacer comentarios sarcásticos sin dar detalles que puedan arruinar su experiencia. Segundo, puede ser la emoción de sentarme por dos horas y media en una sala de cine, después de meses, o que finalmente una película logró convertirme y, a pesar de sus muchas fallas, puedo decir que disfrute algo de este director. En todo caso empecemos:

‘Tenet’ es una mezcla de James Bond y una película de ciencia ficción con peleas imposibles de ganar, maletas llenas de armas y una mujer mona con piernas largas. Además, nunca conocemos el nombre del protagonista (John David Washington) –sería un gran error, después de todo es un agente secreto que trabaja para una agencia y en una misión secreta–, pero este personaje es capaz de hacer lo imposible. Como lo explica el tráiler, hay una guerra; posiblemente la tercera guerra mundial, y en esta ocasión no se trata de armas nucleares, sino de armas invertidas.

Una película para no perderse ningún detalle

‘Tenet’ es una película en la que no podrás tomarte un momento para ir al baño o mirar el reloj, porque en el segundo que dejas de mirar la pantalla, posiblemente te pierdas un detalle que conectará y dará sentido a la historia más adelante. No todo es lo que parece, por lo que necesitarás atención al detalle.

Por un lado, es necesario mantener los ojos pegados a la pantalla para entender cada detalle que pasa y conectar la historia, porque posiblemente gran parte de lo que sucede ya lo viste desde otra perspectiva. Por otro, hay una serie de pistas, de comentarios en los diálogos que necesitarás para ir creando y entendiendo la historia. Son precisamente este camino hecho de migas de pan lo que hace fascinante la película y que posiblemente te hará querer verla al menos una vez más.

Finalmente, las escenas de acción y peleas están muy bien hechas y para los amantes de estas será entretenido verla desde diferentes puntos de vista y con elementos invertidos, que añaden un ¡wow! aquí y allá. El mundo creado por Christopher Nolan no es colorido como un viaje en el mundo de Alicia en el país de las maravillas, pero todos querrán experimentar las sensaciones de los actores al menos una vez.

Sentimientos sí, pero no los que esperamos

Ya que hablamos de los diálogos, en ‘Tenet’ no tenemos la oportunidad de ver al protagonista enamorándose de la esposa del mafioso. Incluso cuando la película parece apuntar en esa dirección y unas cuantas palabras aquí o allá habrían solucionado la situación, en su lugar tenemos un ‘Bromance’.

La química de Washinton con Pattison en pantalla es ciertamente tangible a través de la película. Esta relación, además, de ayudar a crear la historia le da el toque ligero en los momentos adecuados a la historia. Pattison, por su parte, muestra una vez más que es un buen actor y nos da una idea de lo que podremos ver de él en la nueva entrega de Batman.

Otra actuación que no podemos dejar de mencionar es la de Kenneth Branagh (‘Thor’, ‘Artemis Fowl’, ‘Dunkirk’), en su papel de ruso, mafioso y marido celoso nos da una serie de sentimientos que al final lograrán conectar al espectador con él. No tanto con sus ideales.

‘Tenet’, una película de Nolanland

‘Tenet’ es posiblemente la película que más representará la estética y narrativa de Nolan. Está claro que el director se centra en cómo quiere contar la historia más que como el espectador debería entenderla. La tarea titánica de edición que esta entrega no es para tenerlo celos a nadie.

Los fans de Nolan la disfrutarán sin lugar a duda; mientras que aquellos que no van interesados en el director y no conocen su estética tendrán sentimientos encontrados y posiblemente confusos sobre si valió la pena pagar o no las boletas. Puedo decirles, valió la pena y seguramente valdrá la pena repetirla, aunque sea una vez más.

Esta entrega de Nolan convertirá a unos cuantos en fans de su trabajo y otros saldrán repitiendo cuanto les disgusta el trabajo de este director. Por ahora, esta película es una de las encargadas de tentarnos para volver a las salas de cine y vivir de nuevo las historias en la pantalla grande. Ciertamente, sin suficiente competencia en la cartelera veremos a más de uno hablando de esta película.

Conclusión de ‘Tenet’

Esta película tes una de las que han vendido con la promesa de que la gente volverá al teatro, pero la ambiciosa tarea pudo ser puesta en las manos equivocadas. Algunos querrán volver unas cuantas veces más para descubrir detalles que se pudieron perder en la primera; otros dejaran la sala quejándose de que en estos tiempos el cine debería ser un lugar para productos entretenidos y ligeros que te saquen de la cabeza que, aunque el mundo no se va a acabar, ya no es lo mismo.

Los fans de Christopher Nolan no dudarán en aclamarla como uno de sus mejores trabajos. Sin lugar a duda, esta entrega tiene un nuevo concepto para la ciencia ficción que llama la atención y puede atrapar y aburrir, como sucede con todo lo nuevo. En ‘Tenet’ muchas cosas pasan al mismo tiempo y después de unos minutos el espectador estará totalmente concentrado en la historia y buscando conexiones, lo que no le dará tiempo para pensar si es buena o no mientras el proyector está corriendo.

La decisión de volver una segunda vez a la sala de cine a ver esta película y descubrir más pistas de su intricada historia ya correrá a cuenta del espectador que deberá definir si vale la pena y el tiempo.

Imágenes: Warner Bros.