El Mundial 2026 tendrá 104 partidos y las opciones para seguir la competencia dependerán del país. Mientras algunas cadenas de televisión transmitirán únicamente una parte del torneo, varias plataformas de pago y servicios de streaming ofrecerán acceso a la totalidad de los encuentros. Estas son las alternativas disponibles en Latinoamérica, EE.UU. y España.

En la mayoría de los mercados latinoamericanos, la cobertura estará dividida entre señales abiertas y plataformas deportivas. La diferencia principal es que algunos operadores emitirán únicamente partidos seleccionados, mientras que otros cuentan con los derechos para transmitir cada uno de los encuentros que forman parte del calendario oficial de la Copa del Mundo.

Dónde ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Latinoamérica

En Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile, DSports y DGO transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026. Estas plataformas concentrarán la cobertura más amplia de la competencia, incluyendo la fase de grupos, las rondas eliminatorias y la final, por lo que son la principal alternativa para seguir el torneo completo.

A esta oferta se suma Paramount+, que en varios de estos países incorporará la señal de DSports dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios podrán acceder a la totalidad de los encuentros a través de streaming, utilizando la misma transmisión disponible en las señales deportivas encargadas de la cobertura internacional.

Argentina también contará con transmisiones a través de Telefe, TV Pública y TyC Sports. Telefe emitirá 32 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección Argentina. TV Pública ofrecerá 10 compromisos y TyC Sports contará con los partidos del conjunto nacional junto con otros encuentros destacados del campeonato.

En Colombia, Caracol Televisión y Canal RCN transmitirán 35 partidos cada uno, incluyendo todos los compromisos de la Selección Colombia. Win Sports también tendrá presencia dentro de la cobertura con una programación que incluirá varios encuentros distribuidos a lo largo de la competencia.

Teleamazonas emitirá 40 partidos en Ecuador, incluidos todos los encuentros de la selección ecuatoriana. En Perú, América TV transmitirá una selección de partidos durante el campeonato. En Venezuela, Televen será una de las señales encargadas de llevar parte de la actividad mundialista a la televisión nacional.

Chilevisión contará con una de las coberturas más amplias dentro de la televisión abierta de la región. El canal transmitirá 52 partidos entre la fase de grupos y las rondas eliminatorias. Además, Disney+ ofrecerá 30 encuentros en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile.

México y Panamá: dónde seguir el Mundial completo

En México, ViX es la plataforma que ofrecerá la cobertura completa del Mundial 2026. El servicio permitirá seguir todos los encuentros del torneo, desde la fase de grupos hasta la final, convirtiéndose en la principal opción para quienes buscan no perderse ningún partido de la competencia.

La cobertura televisiva mexicana también incluirá a Canal 5, Azteca 7, TUDN y Canal Nueve. Estas señales transmitirán una selección de encuentros, incluyendo los partidos de la Selección Mexicana y varios de los cruces más importantes de las distintas fases del campeonato.

En Panamá, Tigo Sports tendrá los derechos para transmitir la totalidad del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir los 104 encuentros tanto a través de la señal de televisión como mediante las plataformas digitales que forman parte de la oferta del operador.

La programación panameña también incluirá partidos a través de TVN, TVMax y RPC. Estas cadenas complementarán la cobertura con encuentros seleccionados de la fase de grupos y de las rondas eliminatorias, ampliando las alternativas para los seguidores del torneo.

EE.UU. y España: opciones para ver toda la Copa del Mundo

En Estados Unidos, Telemundo y Universo serán las principales señales encargadas de la transmisión televisiva en español. Ambas cadenas formarán parte de la cobertura oficial del torneo y ofrecerán una amplia programación relacionada con el desarrollo de la competencia.

Quienes prefieran seguir los encuentros por internet podrán recurrir a Peacock. La plataforma contará con todos los encuentros del Mundial 2026 y permitirá acceder a toda la competición mediante streaming desde distintos dispositivos conectados a internet.

En España, DAZN posee los derechos para transmitir los 104 partidos del campeonato. La plataforma ofrecerá acceso completo al torneo, convirtiéndose en la principal opción para los aficionados que buscan seguir todos los partidos de la Copa del Mundo.

Movistar Plus también incorporará la cobertura a través de los canales de DAZN Mundial disponibles en determinados paquetes. Por su parte, RTVE emitirá una selección de partidos, incluyendo encuentros de la Selección Española y varios cruces correspondientes a las rondas eliminatorias.

Imagen: Generada con IA (ChatGPT)