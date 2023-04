“Come on, Barbie, let’s go party”: El tráiler de Barbie está aquí

Es un año extraño cuando uno de los filmes más divertidos de 2023 puede ser el live action de una muñeca de Mattel. Warner Bros Pictures presentó el primer adelanto de la película de Barbie.

Quizás lo más interesante del filme es el tono que tiene la historia. ‘Barbie’ apunta a ser una comedia (y hace mucho no recibimos un buen filme de este género), con Barbie (Margot Robbie) viviendo una vida de ensueño con su novio Ken (Ryan Gosling) en lo que parece el mundo de Barbie, casa de playa y vehículos incluidos. Sin embargo, cuando Barbiedecide aventurarse al ‘mundo real’ la situación cambia, con menos fiestas de plata y más personas buscando aprovecharse de la pareja.

La película también cuenta con un elenco de primera. Y lo primero es que tenemos un ejercito de Ken’s y Barbie, así que no mencionaremos a quién interpretará cada uno interpretando a todas las variaciones posibles de Barbie están: Kate McKinnon (Ghostbusters), Hari Nef (You), Emma Mackey (Sex Educa352tion), Ana Cruz Kayne (Little Women), Sharon Rooney (My Mad Fat Diary), Issa Rae (Insecure), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalypse), Nicola Coughlan (Derry Girls), Ritu Arya (The Umbrella Academy y Dua Lipa.

El elenco masculino no se queda atrás, con el batallón de Ken’s: Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Scott Evans (Grace and Frankie), Kingsley Ben-Adir (Secret Invasion) y Ncuti Gatwa (Sex Education). También vemos a Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World) que no es una versión flacucha de Ken, sino Allan (un personaje descontinuado de Barbie).

Barbie todavía parece querer guardar muchos de los secretos de su historia, sin una sinopsis que nos explique mejor qué podemos esperar de la película. Sin embargo, el tráiler deja claro que esta cinta quiere burlarse de la manera más educada del mundo rosa de la muñeca más popular de la historia. Algo que sí nos ha anticipado algunas entrevistas con el elenco es que Barbie es sobre encontrar la ‘belleza interior y tomar esa parte para luego convertirte en la mejor versión de ti mismo posible’.

No tendremos que esperar mucho para poder verlo, pues Barbie se estrenará en las salas de cine el próximo 27 de julio.

