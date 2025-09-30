Apple lanzó una promoción que permite acceder a Apple Music sin costo durante tres meses. La oferta está disponible por tiempo limitado para nuevos usuarios que configuren un dispositivo elegible. El anuncio coincide con el lanzamiento de Shimmering Voyage Vol. 5, un álbum inspirado en el videojuego Genshin Impact, ya disponible en la plataforma.



El servicio ofrece un catálogo de más de 100 millones de canciones en calidad estándar, sin pérdidas y con soporte para audio espacial en dispositivos compatibles. Además, Apple Music Classical amplía la experiencia con más de 5 millones de piezas de música clásica, grabaciones exclusivas y comentarios multilingües de actores de voz vinculados al universo del juego.

La promoción no es acumulable con otras pruebas gratuitas u ofertas de Apple Music, ni con suscripciones a Apple One. Si cancelas antes de que termine, el acceso se pierde de inmediato y no puede reactivarse. Al concluir el beneficio, la suscripción se renueva automáticamente con el plan individual, cuyo precio es 10,99 USD al mes en Estados Unidos y varía según la moneda y tarifas vigentes en cada región.

Según los términos oficiales, la oferta solo puede canjearse una vez por Apple ID y por dispositivo. El reclamo debe hacerse dentro de los 90 días posteriores a la configuración o vinculación del equipo elegible (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods o Beats). Es obligatorio tener un Apple ID con método de pago válido registrado.

