‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ se estrenará en 2022

Después de un año sin MCU, los fans de Marvel están ansiosos por cualquier pizca de información que podamos recibir. Y Marvel Studios tiene una cuarta fase de películas y series a rebosar de contenido y regresos. ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ es uno de los proyectos que pueden parecer no tan relevantes (al menos si lo comparamos con el multiverso de ‘Spíder-Man 3’ o la aparición de los 4 fantásticos en el MCU), pero que puede probar ser fundamental en los eventos a futuro. Aunque Marvel no compartió su fecha de estreno, a una de sus estrellas se le escapó el dato. Michelle Pfeiffer (que interpreta a Janet Van Dyne) confirmó que la cinta se estrenará en 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

La actriz publicó una foto en su cuenta de Instagram con el logo de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ y el texto “llegando en 2022”. La publicación fue modificada poco después, lo que nos confirma que se trató de un error a lo ‘Holland’ y no de algún mensaje escondido sobre el rol de Pfeiffer en la tercera película.

Son pocos los detalles que conocemos sobre la historia que podemos esperar de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. Como su nombre lo indica, el universo cuántico parece formar parte importante de la historia. Tiene sentido, considerando que fue parte vital de la resolución de ‘Avengers: Endgame’, por lo que abre las puertas para utilizar este descubrimiento (o, por otro lado, para cerrar la puerta a los viajes en el tiempo y evitar su uso en el futuro).

El Investors Day de Disney entregó una cantidad impresionante de información para los fans de Marvel. Algunos de los datos que recibimos incluyen que el villano de la historia será Kang el conquistador, interpretado por Jonathan Majors (‘Territorio Lovecraft’, ‘The Last Man in San Francisco’). También realizó un cambio en su elenco, remplazando a la actriz Emma Fuhrmann por Cassie Lang (‘Detective Pikachu’) como la versión adolescente de Cassie Langa, la hija de Scott. Así que tendremos muchos rostros nuevos que reconocer en ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Imágenes: Marvel Studios