Acoso y amenazas: Paapa Essiedu habla de cómo ha lidiado con las reacciones su Severus Snape

Paapa Essiedu, el actro afro seleccionado para interpretar a Severus Snape en la serie de Harry Pottter, aseguró haber sido amenazado de muerte desde que se anuncio que sería el famoso profesor de pociones.

El universo de Harry Potter está viviendo una de sus transformaciones más grandes desde que el último libro llegó a las estanterías hace casi dos décadas. Con el anuncio de la nueva serie de HBO Max, la expectativa era máxima, pero nadie imaginó que el casting de uno de los personajes más complejos de la saga, Severus Snape, desataría una tormenta de tal magnitud en las redes sociales.

Paapa Essiedu, el actor británico de ascendencia ghanesa elegido para portar la túnica del Profesor de Pociones, ha decidido finalmente romper el silencio sobre la cara más amarga de la fama: el acoso racista y las amenazas de muerte que ha recibido desde que se confirmó su papel en abril de 2025.

Amenazas de muerte y acoso en redes sociales

Hacerse cargo de un personaje que fue inmortalizado por el legendario Alan Rickman no es tarea fácil para ningún actor. Sin embargo, para Essiedu, el reto ha ido mucho más allá de lo interpretativo. En una reciente entrevista con The Times, el actor reveló que la toxicidad de ciertos sectores de fans de Harry Potter ha llegado a niveles alarmantes.

“La realidad es que, si abro Instagram, voy a encontrar a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y te voy a matar“, confesó el actor. “Aunque espero estar bien, nadie debería enfrentarse a esto por hacer su trabajo“.

Pero a pesar del acoso, Essiedu no tiene intención de dar un paso atrás. De hecho, ha convertido ese odio en una fuente de motivación personal. “Ese abuso me da energía. Me hace sentir más apasionado por hacer mío este personaje, porque pienso en cómo me sentía yo de niño. Imaginaba que estaba en Hogwarts montado en una escoba… La idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo es mi motivación para no dejarme intimidar por alguien que preferiría que yo muriera antes que hacer un trabajo del que me voy a sentir orgulloso“.

El apoyo de fans e incluso del elenco original para Snape

En su entrevista, Essiedu también reconoció que hay un lado más positivo en esta historia: de acuerdo con el actor, no todos los mensajes han sido negativos, pues también ha recibido muestras de apoyo, incluso de algunos de los actores pertenecientes al elenco de las películas.

Jason Isaacs, quien interpretó a Lucius Malfoy en las películas de Warner Bros., ha sido uno de los defensores más vocales del nuevo Snape. El actor no se anduvo con rodeos al calificar las críticas como “groseras” y “racistas”; describió a Essiedu como “uno de los mejores actores que he visto en mi vida” y lanzó una advertencia a los detractores: “Se van a tener que tragar la lengua —sus lenguas digitales— cuando vean lo que Paapa es capaz de hacer en pantalla“.

¿Por qué el casting de Paapa Essiedu es tan divisivo?

El debate sobre el casting de Essiedu se divide en dos grandes vertientes. Por un lado, están los puristas que se aferran a las descripciones físicas de los libros, un argumento similar al que surgió cuando una actriz negra interpretó a Hermione en la obra de teatro Harry Potter y el Legado Maldito.

Por otro lado, los analistas y fans más abiertos sugieren que un Snape negro añade capas de profundidad fascinantes a la narrativa. Respecto al acoso escolar, la historia de cómo Snape fue asediado por James Potter y sus amigos adquiere un matiz mucho más crudo y socialmente relevante si se lee bajo una lente de discriminación racial. Su relación con Lily Potter y su posición como “ajeno” en el mundo de los magos de élite también cobran una nueva fuerza dramática.

Incluso la relación de Essiedu con J.K. Rowling ha sido motivo de titulares. El actor es uno de los firmantes de una carta abierta en apoyo a la comunidad trans, un tema en el que Rowling ha sido sumamente crítica. Ante las preguntas de si esto causaría su despido, la autora aclaró que no cree en quitarle el sustento a nadie por tener creencias legales distintas a las suyas.

Imágenes: captura de pantalla