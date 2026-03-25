El primer teaser del Harry Potter de HBO Max nos promete una adaptación más fiel

Este diciembre recibiremos un regalo muy especial: el estreno de la serie de ‘Harry Potter’ a través de HBO Max. Después de meses de rumores y fotos del set, finalmente tenemos un primer teaser tráiler del show que nos entrega un vistazo a la serie.

Y es que las expectativas son bastante altas. El show tiene que competir con una saga de películas extremadamente popular, las fuertes críticas y el legado de las opiniones de JK Rowling –la autora de los libros– e incluso la decisión de reclutar a actores de color para interpretar los roles de Hermione y de Severus Snape (que a la fecha habían sido interpretados por personas blancas o ilustrados con ese color de piel).

El Harry Potter de HBO Max que estará mucho más cerca de los libros

Quizás la principal razón por la que el show de HBO Max tiene interesados a los espectadores es la promesa de que la serie de televisión será mucho más cercana a los libros de lo que fueron las películas. En el teaser tráiler tenemos un pequeño vistazo a esta adaptación de la historia que visitará detalles que por tiempo fueron omitidas en las cintas.

Por ejemplo, el teaser inicia mostrándonos la vida de Harry Potter en la casa de los Dursley, así como su vida en el colegio (que en los libros es descrita como un constante abuso por parte de su primo) o incluso a su tía intentando cortar su cabello (que crecía de manera ‘mágica’) al día siguiente.

El teaser también parece corroborar la idea de que la primera temporada se encargará de cubrir los eventos de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’. De manera interesante el teaser omite mostrar muchos de los momentos más icónicos del libro, pero podemos asumir que esta sorpresa está guardada para el tráiler principal que llegará a mitad de año.

La polémica de Snape y la reacción de los fans

La decisión de HBO Max de elegir al actor británico-ghanés Paapa Essiedu para el papel de Severus Snape en su próxima serie de Harry Potter ha desatado una tormenta de controversia en las redes sociales. Essiedu, conocido por sus aclamados papeles en producciones como “I May Destroy You” y “The Lazarus Project”, ha chocado frontalmente con las expectativas de una parte de la base de fans, que se aferra a la imagen del Snape descrito en los libros como un hombre de tez pálida y nariz ganchuda, y que fue icónicamente interpretado por el fallecido Alan Rickman en las películas.

Esta discrepancia ha reabierto el debate sobre la fidelidad a la obra original frente a la necesidad de diversidad e inclusión en las adaptaciones modernas. Mientras muchos celebran la oportunidad de ver una interpretación fresca y diferente de un personaje tan complejo, otros critican lo que consideran una alteración innecesaria y motivada por la “corrección política”.

Lamentablemente, la polémica ha escalado a niveles inaceptables, con Essiedu convirtiéndose en el blanco de una campaña de odio en línea que incluye insultos racistas y, alarmantemente, amenazas de muerte y violencia física detalladas. Esta reacción extrema ha oscurecido la discusión legítima sobre la adaptación artística y ha puesto de relieve la toxicidad que puede surgir en ciertas comunidades de fans. A pesar de la reacción violenta, HBO Max y los creadores de la serie parecen mantener su decisión.

Imágenes: Captura de pantalla