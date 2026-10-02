Yuri Suzuki lleva años haciendo una pregunta que parece sencilla, pero que puede cambiar por completo la manera de relacionarnos con una obra de arte: ¿qué pasa cuando dejamos de escuchar el sonido como algo que viene de un parlante y empezamos a construirlo entre varias personas?

El artista japonés, diseñador industrial y músico electrónico ha hecho de esa pregunta buena parte de su trabajo. Sus creaciones mezclan diseño, tecnología, música y participación del público. En lugar de pedirle a las personas que miren una pieza desde cierta distancia, Suzuki suele invitarlas a tocar, hablar, producir sonidos y descubrir qué ocurre cuando sus acciones modifican la experiencia.

Su trabajo ha llegado a algunos de los espacios culturales y de diseño más reconocidos del mundo. Hay obras suyas en las colecciones del Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, el San Francisco Museum of Modern Art, el Art Institute of Chicago y el Design Museum de Londres.

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Ahora una de sus creaciones puede experimentarse en Colombia. Se llama UTOOTO y es una instalación sonora interactiva que estará hasta el 25 de octubre en los cinco centros urbanos de Mallplaza en el país. La entrada es gratuita.

La obra puede parecer, a primera vista, una estructura de tubos y bocinas. Pero cuando las personas empiezan a utilizarla, cambia completamente. Tiene más de 100 megáfonos que permiten hablar, cantar, tocar instrumentos, escuchar y producir sonidos junto con quienes están alrededor.

Ahí está una de las ideas que Suzuki ha explorado durante su carrera: el sonido puede ser un punto de encuentro.

Una ciudad que se construye con voces

UTOOTO lleva esa idea mucho más lejos. La instalación fue concebida como una especie de ciudad sonora, donde las personas pueden comunicarse y crear juntas. Su nombre y su diseño están relacionados con la exploración de Suzuki sobre las posibilidades de construir comunidades a través del sonido.

La obra también recoge una idea asociada con EPCOT, el proyecto de ciudad experimental que Walt Disney imaginó como un lugar donde la tecnología y la innovación podían transformar la vida cotidiana. Suzuki trasladó esa referencia al terreno del arte y la convirtió en una estructura que, en lugar de edificios, se levanta con sonidos.

La instalación ya pasó por Londres y ahora llega por primera vez a Colombia y Latinoamérica, dentro de una iniciativa que también contempla Chile y Perú.

Su llegada al país tiene además una conexión musical local. Li Saumet, cantante y rapera colombiana y vocalista de Bomba Estéreo, acompaña esta etapa de UTOOTO. Su música, marcada por sonidos del Caribe colombiano y mezclas con electrónica, dub y hip-hop, conecta la propuesta de Suzuki con una escena musical que también ha hecho de la mezcla una parte de su identidad.

En Colombia, la instalación hace parte de ‘Salir es Vivir’, la iniciativa de Mallplaza que propone recuperar espacios de encuentro frente al uso permanente de las pantallas. La idea aquí no queda planteada como un mensaje publicitario: se pone a prueba dentro de la propia obra.

Para hacer que UTOOTO funcione hay que participar. Una persona puede producir un sonido, otra responder y una tercera sumarse. Al final, ninguna controla por completo lo que se escucha.

La instalación estará disponible gratuitamente hasta el 25 de octubre en los cinco centros urbanos de Mallplaza en Colombia y puede ser visitada por personas de todas las edades.