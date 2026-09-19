Assist Card e Iberia integran asistencia de viaje en la compra de vuelos en Latinoamérica

Comprar un pasaje de Iberia en América Latina tendrá una nueva opción integrada: los viajeros podrán contratar la asistencia de Assist Card directamente durante el proceso de reserva. La novedad hace parte de la alianza que ambas compañías mantienen desde 2025 y que ahora incorpora sus productos a los canales de venta de la aerolínea.

El cambio está dirigido a los pasajeros de Iberia que compren sus vuelos en América Latina. En lugar de realizar el proceso de contratación por separado, podrán acceder a la oferta de Assist Card desde los canales de venta de la aerolínea y seleccionar la cobertura que corresponda a sus necesidades de viaje.

También continuará disponible una plataforma exclusiva creada para esta alianza. Allí los clientes podrán consultar las soluciones de asistencia diseñadas para los pasajeros de Iberia y adquirir la cobertura que prefieran.

La oferta contempla coberturas que van desde los 60.000 hasta los 3 millones de dólares. Además, existen productos especiales desarrollados específicamente para el acuerdo entre las dos compañías, con precios preferenciales.

Colombia está entre los primeros países donde estará disponible

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La integración llegará inicialmente a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay. Posteriormente se extenderá a Panamá, El Salvador y Paraguay, que también hacen parte de la alianza.

Para los viajeros, la contratación no será el único punto de contacto con Assist Card. Los pasajeros de Iberia podrán utilizar la aplicación móvil, WhatsApp y el sitio web de la compañía para recibir atención y gestionar sus servicios de forma digital. También tendrán acceso al Contact Center y a puntos comerciales, incluidos establecimientos y ubicaciones en los principales aeropuertos de la región.

La integración amplía una alianza que las compañías presentan como parte de sus planes de crecimiento y expansión de servicios digitales dentro del sector de viajes. Para Iberia, el objetivo es facilitar el acceso a soluciones relacionadas con seguridad y asistencia durante la experiencia de viaje.

Iberia actualmente opera en 16 países y 21 aeropuertos de América Latina. Durante 2026 incorporó Recife y Fortaleza, en Brasil, y Monterrey, en México, a su red de destinos. La aerolínea puso este año 5,8 millones de asientos en el mercado para conectar Latinoamérica con Europa.

Por su parte, Assist Card cuenta con servicios de asistencia al viajero en más de 190 países y atención personalizada las 24 horas. Su oferta incluye desde consultas médicas hasta servicios asociados con situaciones como traslados sanitarios y localización de equipaje.

Para los pasajeros colombianos, el cambio implica que la opción de contratar estas coberturas estará disponible dentro del proceso de compra de los pasajes de Iberia, como parte de la primera etapa de implementación regional.