Artemis II: NASA inicia la cuenta regresiva para su primera misión tripulada alrededor de la Luna

La NASA activó la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada del programa que busca retomar la exploración humana de la Luna. El despegue está programado para el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde ya se desarrollan las últimas pruebas técnicas y operativas.

Sobre la plataforma 39B se encuentra el cohete SLS junto a la nave Orion, piezas centrales de este vuelo de prueba. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y llevará a cuatro astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra, sin aterrizaje en la superficie.

La tripulación está conformada por Reid Wiseman, comandante de la misión; Victor Glover, piloto; Christina Koch, especialista de misión; y Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense. En esta etapa previa, los cuatro permanecen en cuarentena bajo estrictos controles médicos, con rutinas de descanso y alimentación diseñadas para asegurar su estado físico antes del despegue.

Mientras tanto, los equipos en tierra ejecutan una secuencia precisa de preparación. Ingenieros revisan los sistemas de comunicación, activan el hardware de vuelo y alistan el complejo proceso de carga de combustible, que incluye hidrógeno y oxígeno líquidos a temperaturas extremadamente bajas. También se prepara el sistema de supresión de sonido, que liberará grandes volúmenes de agua en el momento del lanzamiento para reducir el impacto acústico sobre el vehículo.

Preparativos finales y cómo seguir la misión

El avance de la misión depende, en parte, de las condiciones meteorológicas. Los pronósticos actuales estiman un 80 % de probabilidad de clima favorable, aunque factores como la nubosidad y los vientos siguen bajo vigilancia constante por parte de los equipos técnicos.

Para el público, la agencia ha dispuesto varias opciones de seguimiento en tiempo real. La transmisión en vivo comenzará en la mañana del día del lanzamiento, mostrando el proceso de carga de combustible del cohete. Más adelante, la cobertura completa incluirá comentarios, imágenes del despegue y actualizaciones del estado de la misión a través de sus plataformas digitales, incluyendo su canal oficial en YouTube y el servicio NASA+.

Artemis II representa un paso decisivo en el programa espacial estadounidense. Este vuelo permitirá validar los sistemas del SLS y Orion con tripulación a bordo, un requisito indispensable antes de futuras misiones que sí contemplan el regreso de astronautas a la superficie lunar.