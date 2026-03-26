¿Cómo ver en vivo el lanzamiento de Artemis II, la misión que llevará astronautas alrededor de la Luna? Fecha, hora y detalles del despegue

La NASA ya tiene listo el cronograma de transmisión para la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa que llevará astronautas a orbitar la Luna en más de cinco décadas. La cobertura será completamente abierta al público y se podrá seguir en línea a través de sus plataformas digitales, con emisiones en directo antes, durante y después del despegue.

El lanzamiento está previsto, como fecha mínima, para el miércoles 1 de abril, dentro de una ventana de dos horas que inicia a las 18:24 (hora del este de Estados Unidos). Si las condiciones no son favorables, la agencia contempla nuevas oportunidades hasta el 6 de abril.

La misión despegará desde el Centro Espacial Kennedy, a bordo del cohete SLS, con una tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

La transmisión oficial comenzará el mismo día del lanzamiento. Desde las 7:45 a. m. se emitirán en vivo las operaciones de abastecimiento de combustible del cohete, con imágenes en tiempo real y comentarios técnicos.

Más adelante, a las 12:50 p. m., iniciará la señal principal del lanzamiento en la plataforma NASA+, que luego continuará en YouTube una vez la nave despliegue sus paneles solares en el espacio.

Paso a paso del despegue

El día del lanzamiento sigue una secuencia precisa. Primero, el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) es cargado con combustible criogénico en las horas previas. Paralelamente, la tripulación realiza los últimos chequeos médicos y técnicos antes de salir hacia la plataforma 39B.

Una vez en la nave Orion spacecraft, los astronautas se ubican en sus posiciones y se inicia la cuenta regresiva final. En los minutos previos al despegue, los sistemas del cohete y de la cápsula son verificados automáticamente para garantizar que todo esté en condiciones.

Al llegar a cero, los motores principales se encienden y el cohete despega, iniciando el ascenso hacia la órbita terrestre. Minutos después, se produce la separación de etapas del SLS, permitiendo que la nave Orion continúe su trayectoria.

Aproximadamente dos horas y media después del lanzamiento, la etapa superior realiza una maniobra clave para impulsar la nave hacia una órbita más alta, desde donde comenzará su viaje alrededor de la Luna.

Tras este momento, la NASA realizará una rueda de prensa con los primeros datos de la misión. La cobertura no termina ahí: durante los cerca de 10 días que durará el vuelo, habrá transmisiones continuas, reportes diarios desde Houston y comunicaciones en directo con la tripulación, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

Además, el público podrá registrarse como invitado virtual para recibir notificaciones, acceder a contenido exclusivo y seguir cada fase del viaje. También estarán disponibles herramientas para rastrear en tiempo real la posición de la nave.

Artemis II no solo marca el regreso de los vuelos tripulados al entorno lunar, sino que servirá para probar sistemas esenciales de soporte vital dentro de Orion. Los datos obtenidos serán clave para futuras misiones, incluyendo el objetivo de llevar humanos nuevamente a la superficie de la Luna y, más adelante, avanzar hacia Marte.