Tres colombianos brillaron en China y conquistaron el segundo lugar mundial de Huawei en computación

Mientras miles de estudiantes alrededor del mundo competían por demostrar quiénes tenían las mejores habilidades en computación avanzada, tres jóvenes colombianos lograban algo que pocas veces ocurre: subir al podio de una de las competencias tecnológicas universitarias más importantes del planeta.

El equipo de la Universidad Nacional de Colombia obtuvo el segundo lugar mundial en la categoría Computing de la Huawei ICT Competition 2026, un certamen que reunió a más de 220.000 estudiantes provenientes de más de 2.000 universidades y más de 100 países.

Detrás del resultado están Yulian Bedoya, Daniel Ossa y Anderson Rosero, estudiantes de distintas sedes y programas académicos de la UNAL. Lo llamativo es que dos de ellos cursan Ingeniería Mecánica, una carrera que normalmente no se asocia con competencias internacionales de infraestructura tecnológica y computación.

El reconocimiento llegó después de varios meses de pruebas eliminatorias que fueron aumentando su nivel de dificultad. Primero tuvieron que superar una selección interna dentro de la Universidad. Luego enfrentaron a estudiantes de todo el país y lograron el primer lugar nacional.

La siguiente parada fue la competencia latinoamericana. Allí ya no bastaba con responder preguntas teóricas. Los participantes debían resolver laboratorios prácticos que simulaban problemas reales relacionados con redes, servidores, bases de datos y sistemas computacionales. El equipo colombiano terminó en el segundo puesto regional y consiguió uno de los cupos para representar a América Latina en la final mundial.

Ocho horas resolviendo problemas tecnológicos reales

La definición del campeonato se llevó a cabo en Shenzhen, China, entre el 2 y el 5 de junio. Allí los finalistas tuvieron que enfrentarse a una prueba práctica de cerca de ocho horas continuas.

No se trataba de memorizar conceptos ni de responder cuestionarios. El reto consistía en construir desde cero una infraestructura tecnológica funcional.

Los concursantes recibían conjuntos de datos y debían configurar servidores, crear máquinas virtuales, establecer conexiones y garantizar que todos los sistemas pudieran intercambiar información correctamente.

En otras palabras, enfrentaron desafíos similares a los que hoy deben resolver empresas que administran plataformas digitales, servicios en línea y grandes centros de procesamiento de datos.

Más que una medalla para la Universidad

La categoría Computing evalúa conocimientos en sistemas operativos, arquitectura de computadores, hardware y bases de datos, áreas fundamentales para el funcionamiento de prácticamente cualquier servicio digital moderno.

Por eso el resultado tiene un significado que va más allá de una competencia académica. Refleja la capacidad de estudiantes colombianos para competir en igualdad de condiciones con participantes de universidades de Asia, Europa y Norteamérica en disciplinas que hoy impulsan la economía digital.

Además, demuestra que el talento tecnológico puede surgir desde distintos campos del conocimiento. El hecho de que estudiantes de Ingeniería Mecánica hayan alcanzado un lugar entre los mejores del mundo en computación avanzada evidencia cómo las fronteras entre disciplinas son cada vez más difusas.

Para la UNAL, el segundo lugar mundial representa uno de sus logros recientes más destacados en competencias tecnológicas internacionales. Para Colombia, es una señal de que el país también puede figurar entre los referentes globales cuando se habla de formación en tecnologías digitales.

Imagen: Agencia de noticias UNAL