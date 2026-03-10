La fintech Nu Holdings mantiene abiertas 13 vacantes laborales en Colombia, principalmente en Bogotá, como parte de la expansión de su operación local. La empresa considera al país como una pieza estratégica dentro de su crecimiento en América Latina y busca profesionales que se integren a áreas como tecnología, producto, finanzas, control interno y experiencia del cliente.

La compañía señala que su sede en Bogotá se ha convertido en una operación relevante para su desarrollo regional. Desde allí se construyen equipos encargados de crear y mejorar servicios financieros digitales dirigidos a millones de usuarios en Latinoamérica.

Entre las posiciones disponibles se encuentra Customer Excellence Senior Analyst (Bilingual Experience), un cargo orientado al análisis de la experiencia del cliente. El perfil requiere habilidades para interpretar datos de atención, detectar oportunidades de mejora y trabajar con distintos equipos para optimizar los procesos de servicio. El dominio del inglés es un requisito clave.

En el área financiera aparecen cargos como Controllership Analyst – Global Product Accounting y Controllership Senior Specialist (Cash Management). Estas posiciones se enfocan en el control contable de productos financieros, la gestión de flujo de caja y el seguimiento de operaciones desde la perspectiva financiera y regulatoria.

También hay vacantes relacionadas con liderazgo y control organizacional. Entre ellas figuran Customer Excellence Manager, Fraud Customer Excellence Supervisor y Lead Business Control Officer, roles que combinan gestión de equipos, supervisión de procesos y prevención de riesgos operativos.

La tecnología continúa siendo uno de los pilares de la empresa. Por eso, la lista de vacantes incluye posiciones como Lead Software Engineer Colombia, Senior Software Engineer y Senior Analytics Engineer. Estos cargos se centran en el desarrollo de plataformas, análisis de datos y construcción de herramientas digitales que soportan los servicios financieros de la compañía.

En el área de producto aparece el cargo de Lead Product Manager, encargado de definir estrategias de producto, coordinar equipos técnicos y desarrollar nuevas funcionalidades dentro del ecosistema digital de la fintech.

La compañía también busca fortalecer sus procesos de control con el puesto de Senior Business Control Officer – Risk and Internal Controls, orientado a la gestión de riesgos y cumplimiento de normas internas.

En el ámbito corporativo se abre la vacante de Internal Communication Specialist, enfocada en la comunicación interna y en la coordinación de mensajes entre equipos y líderes de la organización.

Finalmente, para quienes están comenzando su carrera profesional, la empresa también ofrece el Programa de Prácticas 2026 – Nu Colombia, una iniciativa dirigida a estudiantes que buscan adquirir experiencia dentro de la industria fintech.