¿Por qué el Gobierno no informó antes que el satélite había dejado de funcionar?

El FACSAT-2 Chiribiquete dejó de estar en órbita el 27 de octubre de 2025, después de 926 días en el espacio. El satélite colombiano reingresó a la atmósfera y se destruyó durante el proceso, pero la noticia no fue comunicada públicamente en ese momento. Casi un año después, el caso volvió a aparecer en la agenda nacional y abrió preguntas sobre su vida útil, el efecto de la actividad solar y la información que recibió el Gobierno de Gustavo Petro.

El Chiribiquete había sido lanzado el 15 de abril de 2023 desde la base Vandenberg, en California, a bordo de un Falcon 9 de SpaceX, como parte de la misión Transporter-7. Era un nanosatélite de seis unidades CubeSat destinado a observar el territorio colombiano. Su cámara permitía obtener imágenes para actividades de cartografía, topografía, seguimiento de deforestación, incendios y cuerpos de agua. También llevaba un espectrómetro para analizar gases de efecto invernadero.

El lanzamiento había sido presentado como un avance tecnológico del país. El propio Gustavo Petro celebró públicamente la puesta en órbita el 16 de abril de 2023. Para entonces, el FACSAT-2 era el segundo satélite de la Fuerza Aérea y el tercero fabricado en Colombia.

¿Cuánto tiempo debía durar el satélite?

Esta es una de las preguntas que quedó en el centro de la discusión. La FAC sostiene que sus equipos estaban diseñados para una utilización máxima de cinco años, pero que la permanencia del satélite en órbita dependía de otros factores.

La actividad solar tuvo un papel importante. El aumento de la radiación y de la actividad del Sol puede calentar y expandir las capas superiores de la atmósfera. Cuando un satélite de órbita baja encuentra más resistencia, pierde altura con mayor rapidez y necesita corregir su trayectoria para permanecer en el espacio.

En el caso del Chiribiquete, la FAC atribuye a este fenómeno el descenso acelerado de su órbita. Una investigación científica publicada en septiembre de 2026 también encontró que la actividad solar tuvo una incidencia importante en el tiempo que el satélite permaneció en el espacio.

¿Por qué terminó destruyéndose al volver a la Tierra?

Después de perder altura, el FACSAT-2 comenzó su reingreso atmosférico. La fricción generada durante la entrada a las capas más densas de la atmósfera provocó su destrucción.

No fue un objeto que simplemente cayó intacto sobre algún punto del territorio. El reingreso de satélites al final de su vida orbital forma parte de la dinámica habitual de los objetos que permanecen en órbitas bajas y, cuando ocurre de forma controlada o natural, evita que sigan acumulándose como basura espacial.

La FAC también señala que el Chiribiquete no fue el único satélite de su generación que tuvo un reingreso temprano. De los 51 satélites desplegados durante el mismo lanzamiento, 30 habían reingresado antes que el colombiano.

La pregunta que quedó pendiente: ¿por qué no se informó antes?

La FAC asegura que confirmó analíticamente el reingreso el 11 de noviembre de 2025 y que el 1 de diciembre entregó a la Cancillería el informe correspondiente para realizar el procedimiento internacional ante Naciones Unidas.

El comandante de la FAC, general Juan Martínez Ossa, explicó el 1 de octubre de 2026 que la Fuerza no podía emitir por sí sola un comunicado diciendo que el satélite había salido de órbita, porque el reporte ante Naciones Unidas corresponde al Gobierno colombiano. Según su explicación, la institución entregó los informes durante el Gobierno Petro.

Pero existe un elemento que alimentó las dudas: después del reingreso aparecieron publicaciones institucionales que todavía hablaban del FACSAT-2 como un satélite activo y de los resultados que estaba obteniendo.

¿Entonces el satélite fue un fracaso?

La respuesta depende de qué se mida. Para la FAC, el proyecto cumplió una función de aprendizaje y permitió adquirir experiencia en operación satelital, intercambio de imágenes, capacitación y cooperación internacional. La institución considera que ese conocimiento será utilizado en futuros proyectos espaciales del país.

El caso, sin embargo, deja una discusión distinta sobre la comunicación pública. Colombia tuvo durante más de dos años un satélite en órbita, perdió ese activo en octubre de 2025 y la explicación detallada sobre lo ocurrido llegó casi un año después.

Ahora la atención está puesta en los próximos proyectos espaciales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en qué capacidades podrá conservar el país a partir de la experiencia obtenida con el Chiribiquete.