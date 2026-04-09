Nu Colombia mejora sus cuentas de ahorro: nueva tasa y cómo acceder al beneficio

La filial colombiana de Nu Colombia anunció un incremento en la rentabilidad de sus “Cajitas de ahorro”, una de las funciones más utilizadas dentro de su aplicación. El ajuste comenzará a regir desde el 9 de abril de 2026 y responde a los recientes movimientos en la política monetaria del país.

De acuerdo con la entidad, la nueva tasa alcanza hasta el 11,25 % efectivo anual, lo que ubica este producto entre los más competitivos dentro del mercado de cuentas de ahorro digitales en Colombia. La decisión llega tras los cambios en la tasa de intervención del Banco de la República, que se mantiene en niveles elevados y ha llevado a distintas entidades financieras a mejorar sus ofertas para atraer depósitos.

El ajuste se aplicará de forma automática para quienes ya utilizan las Cajitas, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, se mantiene una de sus características principales: la disponibilidad del dinero en cualquier momento. Los usuarios pueden retirar sus recursos cuando lo necesiten sin perder los intereses generados hasta ese instante.

Cómo funcionan las Cajitas de ahorro

Las Cajitas son una herramienta dentro de la app de Nu que permite organizar el dinero en distintos objetivos de ahorro, separándolo del saldo principal. Cada cajita puede destinarse a metas específicas, como viajes, emergencias o gastos futuros.

Entre sus principales características está la generación de intereses diarios, lo que significa que el dinero empieza a producir rendimientos desde el primer día. No exige montos mínimos, por lo que cualquier usuario puede comenzar a ahorrar sin importar la cantidad inicial.

Otra diferencia frente a productos tradicionales como los CDT es la liquidez. El dinero no queda inmovilizado por un plazo fijo, a menos que el usuario decida usar opciones de ahorro programado. Esto facilita el acceso inmediato a los recursos sin penalizaciones.

Quienes deseen aprovechar esta funcionalidad solo deben ingresar a la aplicación, crear una Cajita dentro de la sección de ahorro y transferir el dinero que desean destinar. A partir del 9 de abril, la app mostrará la nueva tasa vigente y permitirá estimar las ganancias según el saldo disponible.

Con este movimiento, Nu busca mantener su atractivo en un mercado donde las tasas continúan en niveles altos y los usuarios comparan cada vez más las opciones disponibles para proteger el valor de su dinero.