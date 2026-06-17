Lo que la industria tecnológica le está pidiendo al próximo presidente de Colombia

Mientras los precandidatos comienzan a hablar de seguridad, empleo y crecimiento económico, la industria tecnológica colombiana quiere que otro tema entre a la conversación: la economía digital.

Fedesoft, el gremio que reúne a empresas de software y tecnologías de la información, presentó una agenda para el próximo gobierno con una advertencia de fondo. Aunque Colombia ha logrado construir una industria tecnológica que mueve más de $61 billones al año y genera más de 406.000 empleos formales, el país podría perder impulso si no toma decisiones que permitan acelerar la innovación, formar más talento especializado y mejorar las condiciones para competir en mercados internacionales.

La discusión aparece en un momento particular. La inteligencia artificial está transformando industrias completas, las empresas demandan cada vez más perfiles tecnológicos y varios países de América Latina compiten por atraer inversión y compañías del sector digital.

Sin embargo, Colombia sigue enfrentando desafíos que la industria considera urgentes. Entre ellos están la escasez de talento especializado, las limitaciones en investigación y desarrollo, los problemas de conectividad y una carga tributaria que, según el gremio, resta competitividad frente a otros mercados de la región.

La preocupación por los trabajadores que no existen

Uno de los datos que más inquieta al sector es la proyección de una brecha superior a 85.000 profesionales tecnológicos para 2026.

En otras palabras, las empresas podrían necesitar miles de desarrolladores, expertos en datos, especialistas en inteligencia artificial y profesionales digitales que simplemente no estarán disponibles en el mercado laboral.

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Por esa razón, buena parte de las propuestas presentadas por Fedesoft están relacionadas con educación y empleo. El gremio plantea fortalecer la enseñanza de competencias digitales desde edades tempranas, actualizar programas académicos y ampliar las oportunidades de formación para quienes necesitan adquirir nuevas habilidades tecnológicas.

También propone incentivos para estimular la contratación de talento especializado y medidas para atraer profesionales extranjeros o facilitar el regreso de colombianos que hoy trabajan en otros ecosistemas tecnológicos.

La apuesta para que Colombia no pierda terreno

La agenda también pone sobre la mesa una discusión económica. Para Fedesoft, el desarrollo tecnológico no debería verse únicamente como un asunto del sector TI, sino como una herramienta para aumentar la productividad de industrias tan diversas como la manufactura, el comercio, la salud o los servicios.

Por eso plantea beneficios para proyectos de innovación, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico, además de mecanismos para facilitar el acceso a inversión para startups y empresas emergentes.

La propuesta incluye además fortalecer la ciberseguridad nacional, impulsar la digitalización de las mipymes y utilizar las compras públicas como una herramienta para promover soluciones desarrolladas por empresas innovadoras.

Con las elecciones presidenciales acercándose, la industria tecnológica busca instalar una discusión que hasta ahora ha ocupado un lugar secundario en el debate político. Su argumento es sencillo: la tecnología ya no es una actividad aislada dentro de la economía colombiana. Para el sector, las decisiones que tome el próximo gobierno en esta materia influirán directamente en la capacidad del país para generar empleo, atraer inversión y competir en una región que avanza cada vez más rápido hacia la digitalización.