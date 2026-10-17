El Galardón Orgullo de Colombia reunió a representantes de la justicia, el periodismo, la educación, el deporte y el sector empresarial en una gala dedicada a destacar diferentes trayectorias de servicio y liderazgo. El encuentro también permitió reunir a personalidades de instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas.

La celebración tuvo lugar el 2 de octubre de 2026 en el Club Militar de Bogotá. Fue organizada por la Fundación Reconciliación Futuro Colombia, presidida por Reina Irene González Sánchez, con el propósito de reconocer aportes al desarrollo nacional y dar visibilidad a historias que puedan servir de referencia para nuevas generaciones.

Durante la jornada se desarrollaron encuentros y conversaciones con los invitados, además de entrevistas a varios de los homenajeados. La ceremonia central incluyó la entrega de estatuillas a 29 hombres y mujeres de diferentes profesiones. Las actividades se extendieron hasta cerca de la medianoche.

Un encuentro que reúne diferentes sectores del país

La gala reunió a integrantes de las altas cortes, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, representantes del Congreso, periodistas, académicos, empresarios y líderes sociales. Esta diversidad permitió reunir en un mismo escenario trayectorias vinculadas con la gestión pública, la comunicación, la educación, la sostenibilidad y el voluntariado.

La iniciativa tiene antecedentes desde 2019, cuando la fundación realizó una ceremonia de reconocimiento al liderazgo femenino en el Congreso de la República. Posteriormente amplió los homenajes a hombres y mujeres de diferentes sectores, con encuentros como el celebrado en 2021 en el Club Militar de Bogotá.

Las distinciones incluyen estatuillas de bronce con elementos simbólicos asociados al triunfo, la protección y el conocimiento, de acuerdo con el significado establecido por la organización.

¿Quiénes fueron reconocidos en la gala de 2026?

Entre los homenajeados estuvieron Paola Andrea Meneses Mosquera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrados de la Corte Constitucional, así como Diego Eugenio Corredor Beltrán, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

También recibieron el reconocimiento Erik Rodríguez Aparicio, comandante general de las Fuerzas Militares; Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional, y Guillermo León León, presidente nacional de ACORE.

En el periodismo fueron distinguidos Diana Sofía Giraldo, fundadora de la Fundación Víctimas Visibles; María Andrea Nieto Romero, directora de El Control; Laura Puente Padaui, directora de Cable Noticias, y Edward Porras, periodista de Caracol conocido por El ojo de la noche.

El sector empresarial contó con representantes como María Consuelo Castro Pineda, directora de Sostenibilidad de Claro Colombia; Guillermo Méndez Pachón, presidente de Grupo Kriterion, y Ana Rocío Sabogal, CEO de Grupo Altum.

Por primera vez, el Galardón Orgullo de Colombia incluyó un reconocimiento en su capítulo del exterior, representado en la junta directiva por María Teresa Jaramillo. La distinción fue entregada a Walber Castillo, empresario colombiano radicado en Panamá, presidente de la Cámara de Comercio Mercosur y representante de un megaproyecto de refinería en ese país.

La gastronomía estuvo representada por Juan Manuel Barrientos Valencia, chef fundador del restaurante El Cielo. También fueron reconocidos el motocrossista Juan Camilo Acosta Prieto y Sandra Rocío Fonseca Jiménez, enfermera destacada por su labor en el voluntariado social.

Entre las personas distinguidas figuraron igualmente Galé Mallol, presidenta de Asotic, y Ana María Piñeros Ricardo, rectora de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

Imagen: Galardón Orgullo de Colombia / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).