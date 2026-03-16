¿Cómo pagar el pasaje de TransMilenio con el celular o reloj inteligente en los torniquetes?

Entrar a una estación de TransMilenio podría dejar de depender exclusivamente de la tarjeta tradicional del sistema. El operador comenzó a probar un método de pago que permite validar el ingreso utilizando el celular o una tarjeta bancaria sin contacto.

La iniciativa busca modernizar el sistema de recaudo y facilitar el acceso al transporte público en Bogotá. En lugar de recargar una tarjeta específica, los usuarios pueden usar medios de pago que ya tienen en el bolsillo: su celular, una tarjeta débito o crédito, o incluso un reloj inteligente compatible.

La prueba se está desarrollando de forma gradual en algunas estaciones del sistema. Si el piloto funciona correctamente, el mecanismo podría extenderse a más puntos de la red en los próximos meses.

El cambio apunta a reducir tiempos en los accesos y a ofrecer alternativas a quienes olvidan la tarjeta o necesitan pagar un viaje ocasional.

¿Qué se necesita para pagar TransMilenio con el celular?

El nuevo método utiliza tecnología de pago sin contacto. Es la misma que se usa actualmente en supermercados, tiendas o estaciones de servicio cuando se acerca una tarjeta al datáfono.

Para usar el celular como medio de pago es necesario tener una billetera digital configurada y vinculada a una tarjeta bancaria. Estas tarjetas suelen pertenecer a franquicias internacionales como Visa o Mastercard, que permiten realizar pagos simplemente acercando el dispositivo al lector.

Cuando el usuario llega al torniquete, solo debe acercar el teléfono al lector instalado en el acceso. El sistema procesa la transacción y, si el pago es aprobado, el torniquete se abre para permitir el ingreso.

El proceso tarda apenas unos segundos y funciona de manera similar al uso de una tarjeta sin contacto.

También es posible pagar acercando directamente la tarjeta bancaria o utilizando dispositivos como relojes inteligentes que tengan la función de pago activada.

¿En qué estaciones ya funciona esta forma de pago?

La implementación todavía se encuentra en etapa piloto. Por ahora, el sistema está disponible en dos puntos del sistema: la estación El Tiempo – Cámara de Comercio y el Portal Norte.

En estos lugares se instalaron lectores compatibles con pagos sin contacto para evaluar el funcionamiento del sistema en condiciones reales de operación.

Las autoridades del sistema de transporte analizarán el comportamiento de la tecnología antes de tomar la decisión de ampliarla a más estaciones.

¿Seguirá funcionando la tarjeta TuLlave?

La llegada de este nuevo método no significa el fin de la tarjeta TuLlave, que seguirá operando con normalidad.

Quienes utilizan la tarjeta personalizada continuarán teniendo beneficios que el pago con celular todavía no incluye. Entre ellos están los transbordos dentro de un tiempo determinado, la recuperación del saldo en caso de pérdida y algunas funciones asociadas a la cuenta del usuario.

El piloto busca ampliar las opciones de pago dentro del sistema, no reemplazar el mecanismo actual. A medida que avance la implementación, Bogotá podría acercarse a modelos de transporte donde el acceso funciona con los mismos medios de pago que se usan en la vida diaria.

Imagen: Editada con Gemini