¿Cómo recargar la tarjeta TuLlave en línea en Bogotá?: paso a paso del nuevo sistema

Desde diciembre de 2025, la tarjeta TuLlave —utilizada para acceder a TransMilenio, TransMiCable y el SITP— ya puede recargarse en línea a través del Portal Bogotá, eliminando una de las barreras más frecuentes para millones de usuarios: las filas y los desplazamientos innecesarios.

La nueva funcionalidad, integrada en la plataforma Pagos Bogotá, permite hacer recargas en cualquier momento del día, desde cualquier lugar y con los mismos estándares de seguridad de otros trámites digitales del Distrito. Se trata de un cambio que no solo simplifica el proceso, sino que transforma la relación cotidiana de los ciudadanos con el transporte público.

¿Cómo se hace la recarga en línea?

El procedimiento está pensado para ser sencillo y rápido. El usuario debe ingresar a bogota.gov.co/servicios/pagos-bogota y seleccionar la opción “Recarga TuLlave”. Allí se solicita el número de la tarjeta, se elige el monto a recargar y se realiza el pago mediante los medios electrónicos habilitados en la plataforma oficial del Distrito.

Una vez finalizado el pago, la recarga queda registrada en el sistema, pero debe activarse físicamente. Para hacerlo, basta con pasar la tarjeta por un validador o una máquina habilitada en estaciones y portales de TransMilenio, puntos de TransMiCable o algunos establecimientos autorizados. Este paso es clave para que el saldo se haga efectivo y pueda utilizarse en los torniquetes o buses.

¿Por qué es importante este cambio?

La recarga digital de TuLlave responde a una necesidad concreta del día a día en la ciudad. Para muchos usuarios, recargar la tarjeta implicaba buscar un punto físico, hacer filas y ajustar sus tiempos a horarios específicos. Con esta nueva opción, el proceso se adapta a la rutina del ciudadano y no al revés.

Además, el servicio beneficia especialmente a quienes usan el sistema de transporte de manera frecuente, a las personas que prefieren los pagos digitales y a quienes buscan reducir desplazamientos innecesarios. En una ciudad con alta demanda de movilidad, cada minuto ahorrado cuenta.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se ha señalado que esta innovación hace parte de una apuesta más amplia por la eficiencia y la cercanía con la ciudadanía. La Secretaría General, encargada de unificar los trámites distritales en el Portal Bogotá, destaca que ahora el transporte público se integra al mismo ecosistema donde ya se pagan impuestos, se solicitan citas y se gestionan servicios clave.

Pagos Bogotá se consolida así como una plataforma central para la vida diaria en la capital. Con más de 1.400 trámites y servicios digitales disponibles, la inclusión de la recarga de TuLlave refuerza la idea de una ciudad que usa la tecnología para resolver problemas cotidianos.

Disponible las 24 horas, los siete días de la semana, esta nueva forma de recargar no solo moderniza el sistema, sino que marca un avance concreto hacia una movilidad más ágil, conectada y alineada con las necesidades reales de los bogotanos.

