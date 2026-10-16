Colombia lidera en velocidad de subida de internet fijo: supera a Venezuela y Bolivia

Colombia registró una velocidad media de subida de internet fijo de 152,94 Mbps entre julio y septiembre de 2026, la más alta entre cinco países con superficies territoriales similares. El país superó a Venezuela, que obtuvo 129,88 Mbps, según un ranking elaborado por la plataforma de medición de conexiones nPerf.

La diferencia tiene efectos en tareas cotidianas como enviar archivos pesados, cargar videos a internet, realizar copias de seguridad en la nube o compartir documentos de trabajo. En estas actividades, la velocidad de subida determina cuánto tarda la información en viajar desde un dispositivo hacia otro servidor.

El resultado ubica a Colombia en el primer puesto de una comparación que incluye países con superficies entre 770.000 y 1,3 millones de kilómetros cuadrados. El listado también incorpora a Bolivia, Mauritania y Sudáfrica, aunque sus velocidades están considerablemente por debajo de las registradas en territorio colombiano.

La medición corresponde al tercer trimestre de 2026, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Por tanto, refleja el comportamiento de las conexiones durante ese período y no necesariamente el rendimiento que experimenta cada usuario en su hogar.

Enviar archivos puede tomar tiempos muy distintos según el país

La clasificación muestra una distancia considerable entre los primeros puestos. Después de Colombia aparece Venezuela, con 129,88 Mbps, mientras que Bolivia ocupa la tercera posición con 68,59 Mbps.

La brecha aumenta en los dos últimos lugares. Mauritania registró una velocidad media de subida de 29,94 Mbps y Sudáfrica cerró el grupo con 20,62 Mbps.

Según los ejemplos de nPerf, en Colombia es posible enviar un archivo de 2 GB en menos de dos minutos. En Venezuela, la misma operación puede tardar cerca de tres minutos.

La diferencia es todavía más notoria al comparar a Colombia con Sudáfrica. Mientras que en el país sudamericano se puede subir un archivo de 1 GB en menos de un minuto, en el país africano la operación puede tardar casi siete minutos.

Estas cifras ayudan a entender por qué la velocidad de subida importa tanto como la de descarga para determinados usuarios. Quienes trabajan con archivos audiovisuales, transmiten contenido en vivo o utilizan servicios de almacenamiento en línea dependen de una conexión capaz de enviar información sin demoras excesivas.

Sin embargo, el promedio nacional no garantiza que todas las conexiones colombianas alcancen los 152,94 Mbps. El servicio contratado, la tecnología de conexión, la congestión de la red y las condiciones del equipo pueden influir en el resultado de cada hogar.

La clasificación fue elaborada por nPerf, una plataforma independiente que analiza el rendimiento de internet a partir de pruebas realizadas por los usuarios. La compañía convierte esos registros en indicadores para comparar la experiencia de conexión entre distintos mercados.

Aunque el resultado sitúa a Colombia por encima de los otros cuatro países evaluados, la medición no permite concluir que tenga la mejor conexión de internet de toda América Latina. La comparación está limitada a cinco naciones seleccionadas por su superficie territorial y a la velocidad de subida de redes fijas durante un trimestre específico.