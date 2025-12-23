Xiaomi confirma el Watch 5 y adelanta una nueva generación de wearables con enfoque en salud

Con la mirada puesta en su próximo gran evento del 25 de diciembre en China, Xiaomi empieza a mover fichas más allá de los smartphones. Junto al esperado Xiaomi 17 Ultra, la compañía confirmó oficialmente la llegada del Xiaomi Watch 5, un reloj inteligente que marca un punto de inflexión en su portafolio de wearables. No solo abandona la denominación “S” de generaciones anteriores, sino que introduce por primera vez funciones avanzadas de salud como el electrocardiograma (ECG), algo inédito hasta ahora en la marca.

El Xiaomi Watch 5 se perfila como el reloj más potente que ha lanzado la compañía. Aunque sus especificaciones completas se conocerán en la presentación oficial, Xiaomi ya reveló varios elementos clave que permiten entender el salto que está dando en este segmento. Desde el diseño hasta el hardware interno, el dispositivo apunta a competir directamente en la gama alta del mercado de relojes inteligentes.

Uno de los aspectos más destacados es su construcción premium. El reloj está fabricado en acero inoxidable forjado en una sola pieza, una decisión que busca mayor resistencia estructural y una sensación más robusta en la muñeca. A esto se suma el uso de cristal de zafiro sintético para proteger la pantalla, un material habitual en relojes de lujo y que refuerza la apuesta de Xiaomi por un producto más duradero y sofisticado.

En el interior, el Watch 5 incorpora el Snapdragon W5 de Qualcomm, un procesador fabricado en 4 nanómetros y con arquitectura de cuatro núcleos Cortex-A53. Este chip promete un rendimiento fluido para la gestión de aplicaciones, notificaciones y sensores, aunque aún queda por despejar una de las grandes incógnitas: el sistema operativo. Xiaomi no ha confirmado si el reloj utilizará Wear OS o una versión optimizada de su propio ecosistema, ahora bajo el paraguas de HyperOS.

El verdadero protagonista, sin embargo, está en el apartado de salud. El Xiaomi Watch 5 debuta con el primer sensor ECG en la historia de la marca, permitiendo registrar la actividad eléctrica del corazón directamente desde la muñeca. A esto se suma un sensor EMG, capaz de detectar señales eléctricas de los músculos, lo que abre la puerta a análisis más precisos de la actividad física y el estado corporal del usuario. Con estas funciones, el reloj se posiciona no solo como un accesorio tecnológico, sino como una herramienta avanzada de monitoreo personal.

Más allá del reloj, el evento de diciembre también servirá para conocer nuevos gadgets que ampliarán el ecosistema de Xiaomi. Todo apunta a una integración profunda entre dispositivos, con el Watch 5 como centro de control conectado al resto de productos inteligentes de la marca.

Por ahora, Xiaomi ha dejado claro el mensaje: sus wearables entran en una nueva etapa. El 25 de diciembre se conocerán los detalles finales, pero el Watch 5 ya anticipa una estrategia más ambiciosa, enfocada en rendimiento, salud y un ecosistema cada vez más sólido.