Revelan el diseño oficial del Xiaomi 17 Ultra y confirman la fecha de su lanzamiento

Las imágenes que comenzaron a circular en las últimas horas refuerzan la idea de que el Xiaomi 17 Ultra no será un simple relevo generacional. Aunque la compañía aún no lo ha hecho oficial, los renders filtrados dejan ver un dispositivo que apuesta por un diseño reconocible, pero más refinado, con un enfoque claro en la fotografía y una identidad visual que busca diferenciarse dentro del segmento premium.

A primera vista, el rasgo más llamativo sigue siendo el módulo circular de cámaras, ahora más integrado al cuerpo del teléfono. En las imágenes se aprecia un acabado limpio, con bordes planos y un panel trasero que parece apostar por texturas mate y colores sobrios, como un verde oscuro con efecto estrellado y versiones en negro y plateado. El sello de Leica vuelve a estar presente en el centro del módulo, confirmando que la alianza entre ambas marcas no solo se mantiene, sino que gana protagonismo.

Más allá de lo estético, los rumores apuntan a que este diseño responde a una reorganización interna importante. El Xiaomi 17 Ultra dejaría atrás el sistema de cuatro cámaras para centrarse en un arreglo triple, donde cada sensor cumple un rol específico. El principal sería un sensor OmniVision de una pulgada, pensado para mejorar la captura de luz y el rango dinámico. A este se sumaría un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles, desarrollado junto a Samsung y optimizado por Leica.

Este teleobjetivo sería uno de los grandes argumentos del dispositivo. Según las filtraciones, ofrecería un rango focal óptico continuo, evitando el uso excesivo de recortes digitales y reduciendo la dependencia de la inteligencia artificial para mantener la calidad de imagen. La incorporación de un sistema de lentes flotantes y certificación Leica APO apunta a un nivel de corrección cromática y nitidez poco común en fotografía móvil, acercándose al terreno de cámaras dedicadas.

En el apartado técnico, el Xiaomi 17 Ultra no se guardaría nada. Se habla de una pantalla LTPO OLED de 6,85 pulgadas con resolución 2K+, tasa de refresco adaptativa y panel completamente plano, una decisión que va a contracorriente de las curvas que dominaron generaciones anteriores. En el interior estaría el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1, pensadas tanto para usuarios exigentes como para creadores de contenido.

Otro punto que llama la atención es la batería. Los rumores coinciden en una celda de 6.800 mAh, integrada en un cuerpo que no superaría los 9 milímetros de grosor, con soporte para carga rápida de 100 W por cable. De confirmarse, sería una combinación poco habitual en teléfonos de este tamaño y peso.

Lo más curioso del Xiaomi 17 Ultra no es solo lo que ofrece, sino cuándo llegaría. Todo indica que Xiaomi planea hacerlo oficial el 25 de diciembre, en plena Navidad, al menos para el mercado chino. Una fecha poco convencional, pero que refuerza la idea de que la marca confía en el impacto mediático del dispositivo.

A falta de precio y disponibilidad global, el Xiaomi 17 Ultra se perfila como un modelo clave para entender hacia dónde quiere ir la fotografía móvil en 2026. No parece un experimento, sino una declaración de intenciones: menos artificio, más hardware y una apuesta clara por la óptica como diferencial real.