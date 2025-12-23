Samsung apuesta por Micro RGB: así serán los televisores premium que llegarán en 2026

Samsung prepara un nuevo salto en el segmento de televisores premium para 2026 con la ampliación de su línea Micro RGB, una tecnología que apunta a redefinir la forma en que se reproduce el color, el brillo y el movimiento en pantallas de gran formato. La propuesta no solo crece en tamaño —con modelos que van desde 55 hasta 115 pulgadas—, sino también en ambición tecnológica, al integrar procesamiento avanzado con inteligencia artificial y una arquitectura de iluminación mucho más precisa.

El eje de esta nueva generación está en la tecnología Micro RGB, que reemplaza los sistemas tradicionales de retroiluminación por diminutos LED rojos, verdes y azules que emiten luz de manera independiente. Al prescindir de filtros de color y controlar cada subpíxel de forma directa, Samsung logra una reproducción cromática más fiel y una gestión del brillo mucho más exacta, incluso en escenas complejas o con alto contraste.

Este control se refuerza con un nuevo procesador Micro RGB AI Pro, diseñado para analizar la imagen cuadro por cuadro. A diferencia de los ajustes genéricos, el sistema identifica texturas, objetos y movimientos en tiempo real para mejorar la nitidez, suavizar transiciones rápidas y optimizar el rango dinámico sin forzar el contenido original. Tecnologías como el autoescalado 4K por IA y el mejorador de movimiento buscan que tanto contenidos nativos como de menor resolución mantengan coherencia visual en pantallas de gran tamaño.

Uno de los avances más relevantes está en la gestión del color. La certificación Micro RGB Precision Color 100 garantiza una cobertura total del espacio BT.2020, un estándar poco común incluso en televisores de alta gama. En la práctica, esto se traduce en tonos más precisos, gradaciones suaves y una mayor estabilidad cromática, algo clave para cine, deportes y producciones HDR exigentes.

La experiencia no se limita a la imagen. Samsung apuesta por una integración más profunda de inteligencia artificial a través de Vision AI Companion, una plataforma que combina comandos conversacionales, recomendaciones contextuales y funciones como traducción en tiempo real o fondos generativos. La idea es que el televisor deje de ser un dispositivo pasivo y se adapte activamente a los hábitos del usuario.

En audio, la línea Micro RGB incorpora Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro y Q-Symphony, además del nuevo sistema Eclipsa Audio, orientado a crear una escena sonora tridimensional sin depender exclusivamente de barras externas. A esto se suma la tecnología antirreflejos Glare Free, pensada para mantener la fidelidad visual incluso en espacios con mucha iluminación.

Samsung mostrará esta nueva familia Micro RGB en el CES 2026, donde buscará consolidar una categoría ultra premium que apunta tanto a grandes salas como a configuraciones más contenidas, pero con estándares de imagen de nivel profesional.