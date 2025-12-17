Instagram prueba los Reels en televisión: así funciona su nueva experiencia para ver videos en pantalla grande

Instagram comenzó a probar una aplicación que permite ver Reels directamente en el televisor. La iniciativa, llamada Instagram for TV, busca adaptar el formato de video corto a una experiencia pensada para verse en grupo y fuera del celular.

La prueba está disponible por ahora solo en Estados Unidos y únicamente en dispositivos Amazon Fire TV. Según la compañía, se trata de una fase inicial que servirá para entender cómo se consume este tipo de contenido en la pantalla grande.

El acceso es sencillo. Basta con descargar la aplicación desde la tienda de Fire TV e iniciar sesión con una cuenta de Instagram. También se puede abrir desde un acceso directo vinculado a la app móvil.

La plataforma permite añadir hasta cinco cuentas distintas en un mismo televisor. De esta forma, cada persona puede recibir recomendaciones acordes a sus intereses. También es posible crear una cuenta exclusiva para el uso en TV, pensada para un entorno familiar o compartido.

A diferencia del uso en el celular, la experiencia en televisión reduce la interacción constante. Los videos se reproducen de forma automática y con sonido activo, lo que cambia el ritmo habitual del consumo de Reels.

Reels organizados para verse como televisión

En lugar del desplazamiento vertical, los contenidos aparecen agrupados en canales temáticos. Hay secciones dedicadas a música, deportes, viajes, tendencias y momentos populares dentro de la plataforma.

El objetivo es facilitar la exploración sin necesidad de buscar video por video. El sistema reproduce los Reels de manera continua, permitiendo ver varios contenidos seguidos sin intervención del usuario.

La aplicación incluye un buscador para encontrar creadores específicos y explorar perfiles enfocados en Reels. Instagram señala que esta estructura puede cambiar a medida que avance la prueba y se recojan comentarios de los usuarios.

Entre las funciones que la empresa evalúa incorporar más adelante están el uso del celular como control remoto, una navegación más simple entre canales y la posibilidad de compartir feeds con amigos.

En materia de seguridad, Instagram for TV aplica criterios pensados para audiencias amplias. Los contenidos que aparecen en televisión siguen, en general, una clasificación similar a PG-13.

En el caso de adolescentes, la aplicación mantiene las mismas protecciones que existen en el entorno móvil. El tiempo de visualización en TV cuenta dentro de los límites diarios y activa los mismos recordatorios de uso.

Con esta prueba, Instagram empieza a explorar cómo sus videos funcionan fuera del teléfono y dentro del espacio doméstico. El resultado de este experimento definirá si la aplicación llega a más dispositivos y países en los próximos meses.