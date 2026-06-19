Los relojes inteligentes vuelven a crecer gracias a Apple y Huawei

Los envíos mundiales de relojes inteligentes crecieron un 4 % durante el primer trimestre de 2026. El resultado estuvo impulsado por el fuerte desempeño de Apple, que aumentó sus envíos un 21 % frente al mismo periodo del año anterior, y por la recuperación del mercado chino, donde Huawei continúa liderando las ventas.

El más reciente informe de Counterpoint Research indica que el mercado dejó atrás la desaceleración registrada en 2024 y volvió a crecer gracias a la mayor demanda de relojes con funciones avanzadas de salud e inteligencia artificial.

Apple terminó el trimestre con el 23 % de la cuota mundial de envíos, la más alta entre todos los fabricantes. La renovación de su catálogo y el lanzamiento del Apple Watch SE 3 permitieron atraer nuevos compradores, especialmente en Europa y China, mientras Norteamérica siguió siendo su principal mercado.

La salud marca el rumbo del mercado

China también fue uno de los motores del crecimiento. Los envíos aumentaron un 15 % impulsados por las subvenciones del Gobierno para productos electrónicos y por la fortaleza de las marcas locales. Huawei concentra cerca del 40 % de ese mercado, seguida por Imoo y Xiaomi.

El interés de los consumidores está cambiando. Los relojes inteligentes ya no solo destacan por recibir notificaciones o registrar actividad física. Ahora incorporan herramientas para analizar el sueño, detectar posibles arritmias, monitorear el bienestar emocional e integrar funciones basadas en inteligencia artificial.

Estas mejoras también elevaron el precio promedio de venta un 6 % durante el primer trimestre. Aun así, la demanda continúa creciendo porque cada vez más usuarios sustituyen modelos básicos por dispositivos con mayores capacidades.

Counterpoint considera que el aumento en los precios de la memoria tendrá un impacto menor en esta categoría frente a otros productos electrónicos, debido a que los relojes inteligentes tienen menores costos de fabricación y mejores márgenes en la gama alta.

La firma proyecta que el mercado mantendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 3 % hasta 2030. La evolución de las funciones de salud, la inteligencia artificial y tecnologías como la conectividad satelital y 5G RedCap seguirán impulsando la renovación de estos dispositivos en los próximos años.