La primera moto voladora ya es real: así despega, vuela y aterriza sin trucos ni efectos

Lo que por décadas fue parte del imaginario de la ciencia ficción, hoy es una máquina que despega, se eleva y aterriza con precisión. La startup estadounidense Volonaut presentó oficialmente su prototipo funcional de una moto voladora, un vehículo eléctrico que se controla desde un manillar y que ya puede ser pilotado por una persona en condiciones reales.

El vehículo, que recuerda a las speeder bikes de Star Wars, fue mostrado en un video sin retoques, sin efectos especiales ni simulaciones digitales. El material incluye sonido directo, despegue, vuelo y aterrizaje en exteriores, sin intervención de inteligencia artificial ni gráficos generados por computadora. Es, según la compañía, una demostración genuina del funcionamiento de su tecnología.

La moto voladora de Volonaut no es un dron de gran escala ni un concepto futurista pendiente de validación. Se trata de una plataforma ya funcional, con diseño abierto y estructura ligera, que alcanza velocidades de hasta 102 km/h. Su sistema de propulsión está distribuido en varios rotores, lo que le permite mantenerse estable y maniobrar con fluidez.

El diseño está pensado para ofrecer una experiencia de vuelo intuitiva. A diferencia de otros desarrollos del sector, que requieren cabinas cerradas o formación especializada, este vehículo busca asemejarse más a conducir una motocicleta que a pilotar una aeronave. No hay parabrisas, puertas ni hélices visibles. El piloto va expuesto, lo que acentúa la sensación de libertad y control.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre su autonomía, capacidad de carga o sistemas de seguridad redundante, el enfoque de Volonaut está claramente orientado al transporte individual de corto alcance, con un componente recreativo y experimental en esta etapa inicial.

We are excited to share this raw flight footage including take-off and landing, all with real sound.

No special effects, no CGI, no AI, pure engineering. Enjoy the future!

A fully functional real-world “speeder bike” that so far only existed in sci-fi movies is finally here. pic.twitter.com/DNFcZdyrTr

— Volonaut (@Volonaut) July 23, 2025