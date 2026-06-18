Huawei Watch Ultimate Design, el smartwatch femenino con 99 diamantes: Este es su precio

Huawei presentó el Watch Ultimate Design Spring Edition, un reloj inteligente que apuesta por el lujo extremo sin dejar de lado las funciones propias de un smartwatch de gama alta. El dispositivo destaca desde el primer vistazo por su diseño con 99 diamantes naturales y materiales utilizados habitualmente en relojería premium.

El reloj fue desarrollado junto a la diseñadora de joyas Francesca Amfitheatrof, quien imprimió una estética inspirada en la primavera, con formas curvas y detalles que buscan asemejarse a una pieza de alta joyería más que a un dispositivo tecnológico convencional.

El cuerpo del reloj combina titanio y cerámica, mientras que su cristal de zafiro tallado aporta un acabado brillante con múltiples facetas. La corona incluye un diamante natural integrado y el diseño general está pensado para muñecas de entre 130 y 175 mm.

En términos de visualización, incorpora una pantalla AMOLED de 1,38 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles y un brillo máximo de 3.000 nits, lo que permite buena visibilidad incluso bajo luz directa.

Tecnología de salud y bienestar en la muñeca

Más allá del diseño, Huawei integró funciones avanzadas de salud. El Watch Ultimate Design Spring Edition cuenta con el sistema X-TAP, que combina sensores ECG, PPG y de presión para generar un informe de salud en cerca de un minuto.

El dispositivo también permite monitorear el ciclo menstrual a partir de datos como sueño, frecuencia cardíaca y estado de ánimo, además de incluir herramientas de bienestar emocional y seguimiento de hábitos diarios.

A esto se suman más de 100 modos de entrenamiento, que incluyen disciplinas como pilates, golf y danza, pensados para distintos tipos de actividad física.

En conectividad, el reloj permite realizar llamadas mediante eSIM sin necesidad de un teléfono, además de pagos desde la muñeca con NFC y funciones de emergencia activadas directamente desde la corona.

La batería ofrece hasta tres días de uso en modo estándar y hasta siete días en modo de ahorro energético, dependiendo del uso de funciones activas como pantalla siempre encendida.

Por ahora, Huawei no ha confirmado la llegada del Watch Ultimate Design Spring Edition a Colombia ni su precio en el país. A nivel internacional, el dispositivo fue anunciado con un valor de 3.799 euros, ubicándose dentro del segmento más alto de la categoría de relojes inteligentes.