El televisor que casi no existe: así es el OLED inalámbrico más delgado del mundo que presentó LG

LG volvió a estirar los límites de lo posible en el CES 2026 con un televisor que no solo se mira: se integra. El Wallpaper TV OLED evo W6 no busca ocupar espacio, sino desaparecer en él. Con apenas 9 milímetros de grosor, se presenta como el televisor inalámbrico más delgado del mundo, una pieza que difumina la frontera entre tecnología, diseño interior y experiencia audiovisual.

Este modelo retoma la idea que LG lanzó hace casi una década con su concepto “papel tapiz”, pero ahora la lleva a un nuevo nivel. No se trata solo de delgadez. El W6 está pensado para vivir pegado a la pared, sin huecos, sin sombras, sin cables visibles. El soporte mejorado permite una instalación completamente a ras, logrando que la pantalla se perciba como parte de la arquitectura del espacio, no como un objeto añadido.

La clave para esa limpieza visual está en su tecnología True Wireless. Todas las conexiones —consolas, decodificadores, reproductores— se trasladan a la Zero Connect Box, que puede ubicarse hasta a 10 metros de distancia. Desde allí, el televisor recibe audio y video 4K sin pérdidas, eliminando el desorden de cables sin sacrificar calidad. Es una solución pensada para salas minimalistas, galerías, apartamentos contemporáneos o espacios donde el diseño manda tanto como la imagen.

Pero el impacto no termina en el factor de forma. LG introduce aquí la tecnología Hyper Radiant Color, su nueva apuesta para llevar el brillo OLED a otro nivel. Con el apoyo del Brightness Booster Ultra, el Wallpaper TV alcanza niveles de luminancia hasta 3,9 veces superiores a los OLED convencionales. Esto se traduce en imágenes más intensas, visibles incluso en habitaciones muy iluminadas, sin perder el control del contraste.

Te puede interesar: LG CLOiD: así es el robot doméstico con IA que ya presentó LG para eliminar las tareas del hogar

Para sostener ese brillo sin distracciones, la pantalla incorpora un tratamiento especial que reduce reflejos al mínimo. No es un detalle menor: el W6 es el primer televisor en recibir la certificación Reflection Free Premium de Intertek, lo que lo hace especialmente funcional en salas con grandes ventanales o luz natural constante. Los negros profundos y los colores precisos, certificados por UL Solutions, se mantienen intactos en cualquier entorno.

El cerebro detrás de esta experiencia es el nuevo procesador AI α11 Gen3, con una NPU mucho más potente que permite trabajar la imagen en paralelo. El resultado es una mejora en detalle, textura y limpieza visual sin caer en la sobresaturación artificial que suele acompañar a los modos más brillantes.

El Wallpaper TV también entiende que no siempre estará encendido para ver series o partidos. Con LG Gallery+, la pantalla se transforma en un elemento decorativo activo, capaz de mostrar arte, fotografías personales o imágenes generadas por IA, acompañadas de música ambiental. Aquí, el televisor cumple una función estética y emocional, incluso cuando no hay contenido tradicional en reproducción.

En gaming, el W6 juega en la primera división: 4K a 165 Hz, compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, tiempo de respuesta de 0,1 ms y modo de baja latencia automática. Todo pensado para consolas y PC de alto rendimiento.

Finalmente, la experiencia se personaliza con webOS y Voice ID, integración con Google Gemini y Microsoft Copilot, y un sistema de seguridad reforzado por LG Shield, reconocido en el CES 2026. El Wallpaper TV no solo es delgado: es inteligente, seguro y adaptable.