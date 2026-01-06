LG CLOiD: así es el robot doméstico con IA que ya presentó LG para eliminar las tareas del hogar

LG Electronics ya presentó en el CES 2026 una de sus apuestas más ambiciosas para el hogar conectado: LG CLOiD, un robot doméstico impulsado por inteligencia artificial que encarna la visión de la compañía de un “hogar sin tareas domésticas”. La propuesta apunta a que actividades cotidianas como cocinar, lavar la ropa o coordinar electrodomésticos dejen de depender del tiempo y el esfuerzo humano.

Más allá del impacto visual de ver a un robot desplazarse por la casa, el valor de LG CLOiD está en su enfoque funcional. El sistema combina robótica avanzada, electrodomésticos inteligentes y lo que LG denomina IA física, una tecnología capaz de percibir el entorno, interpretar órdenes y ejecutar acciones reales. Para los usuarios, esto se traduce en ahorro de tiempo, menor carga física y una automatización que va más allá de simples rutinas programadas.

Durante su presentación en Las Vegas, LG mostró a CLOiD realizando tareas concretas del día a día. El robot puede sacar leche del refrigerador, colocar un croissant en el horno para preparar el desayuno y, una vez los ocupantes salen de casa, iniciar los ciclos de lavado. Al finalizar, también se encarga de doblar y organizar la ropa. Estas escenas buscan demostrar cómo el robot entiende los hábitos del hogar y actúa en función de ellos.

Un robot diseñado para convivir con personas y hogares reales

En términos de diseño, LG CLOiD está pensado para operar en espacios habitables. Cuenta con una base con ruedas y navegación autónoma, un torso ajustable en altura y dos brazos articulados con siete grados de libertad, similares a los de un brazo humano. Las manos, con cinco dedos accionados de forma independiente, permiten manipular con precisión objetos comunes en cocinas, lavanderías y salas.

La estabilidad también es un punto clave. El centro de gravedad bajo reduce el riesgo de volcamiento, un aspecto relevante en hogares con niños o mascotas. A esto se suma la experiencia de LG en aspiradoras robotizadas y en su plataforma de IA doméstica, que aporta fiabilidad al sistema de desplazamiento.

La cabeza del robot funciona como un centro móvil de inteligencia artificial. Integra pantalla, altavoces, cámaras y sensores, además de capacidades de IA generativa basada en voz. Gracias a esto, CLOiD puede comunicarse de forma natural, reconocer expresiones faciales, interpretar el lenguaje hablado y aprender las rutinas del hogar para tomar decisiones más acertadas con el tiempo.

En el núcleo del sistema se encuentran dos modelos clave: el Modelo de Lenguaje de Visión (VLM), que convierte imágenes y video en comprensión contextual, y la Acción de Lenguaje de Visión (VLA), que traduce esas entradas visuales y verbales en acciones físicas concretas. Entrenados con miles de horas de datos de tareas domésticas, estos modelos permiten que el robot actúe según el contexto y la intención del usuario.

Integrado al ecosistema ThinQ y al hub ThinQ ON, LG CLOiD no solo ejecuta tareas, sino que coordina múltiples dispositivos del hogar de forma inteligente. Para los usuarios, el impacto potencial es claro: menos tiempo dedicado a labores repetitivas y una automatización que apunta a cambiar la relación diaria con el hogar.