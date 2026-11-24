NVIDIA anunció la disponibilidad mundial de sus nuevos computadores de escritorio compactos RTX Spark, una familia de equipos desarrollados junto con fabricantes como ASUS, Dell y MSI. Estos dispositivos están diseñados para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el computador, generar imágenes y videos, desarrollar agentes autónomos y ajustar modelos sin depender exclusivamente de plataformas en la nube.

La propuesta responde a una necesidad cada vez más frecuente entre desarrolladores y profesionales creativos: disponer de capacidad de procesamiento suficiente para trabajar con inteligencia artificial sin tener que enviar constantemente archivos, instrucciones y datos a servidores externos.

Los RTX Spark funcionan con Windows y reúnen componentes de alto rendimiento en un formato reducido. Su configuración incluye una CPU NVIDIA Grace de 20 núcleos, una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 núcleos CUDA y hasta 128 GB de memoria unificada. Según la compañía, alcanzan un rendimiento de hasta un petaflop en tareas de inteligencia artificial.

Esta capacidad permite ejecutar localmente modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros, renderizar escenas 3D de más de 90 GB en tiempo real y editar video 4:2:2 con fluidez. También incorporan conectividad Ethernet de 10 gigabits para transferir grandes archivos y conjuntos de datos.

Uno de los aspectos que NVIDIA destaca es la posibilidad de mantener agentes de inteligencia artificial funcionando durante todo el día. Al ser computadores de escritorio independientes, pueden continuar procesando instrucciones y tareas programadas mientras el usuario trabaja desde otro dispositivo.

Qué se puede hacer con los nuevos computadores RTX Spark

La ejecución local también tiene implicaciones económicas y de privacidad. Cuando se utilizan modelos compatibles instalados en el equipo, los archivos y el código permanecen en el computador. Además, estas operaciones no generan los cobros por consumo de tokens que suelen aplicarse al utilizar determinadas interfaces de programación (API) en la nube.

Esto no significa que desaparezca la necesidad de conectarse a internet. NVIDIA también propone un sistema híbrido que distribuye las tareas entre modelos locales y servicios externos. Su tecnología Switchyard, disponible en Hermes, permite asignar las operaciones cotidianas al equipo y recurrir a modelos en la nube cuando se necesita mayor capacidad de razonamiento.

Para los creadores, la integración con herramientas como Photoshop y ComfyUI permite convertir bocetos en imágenes y animaciones mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. También es posible generar videos a partir de imágenes y aplicar mejoras de resolución y calidad visual.

El ecosistema incluye compatibilidad con aplicaciones de Adobe. Premiere incorpora aceleración para funciones de inteligencia artificial como mejora de voz, detección de cambios de escena y reencuadre automático. En Photoshop, la herramienta para eliminar objetos también aprovecha la aceleración RTX.

Qué marcas venden los RTX Spark y cuánto cuestan

Los primeros equipos de escritorio compactos ya están disponibles a través de fabricantes como ASUS, Dell y MSI. NVIDIA también anunció que próximamente se sumarán mini PC de Acer, GIGABYTE y HP, además del Microsoft Surface RTX Spark Dev Box.

Por ahora, la compañía no establece un precio único para esta familia. El costo, las configuraciones y la disponibilidad dependen del fabricante y del mercado en el que se comercialice cada dispositivo.

En Colombia, los interesados tendrán que consultar directamente los catálogos y canales oficiales de los fabricantes para conocer qué modelos llegan al país y cuánto cuestan.

Los RTX Spark están dirigidos principalmente a desarrolladores, diseñadores, productores audiovisuales y usuarios que necesitan ejecutar modelos de inteligencia artificial exigentes. No son computadores compactos pensados únicamente para tareas de oficina, sino estaciones de trabajo especializadas que buscan acercar el procesamiento de IA a los escritorios de profesionales y empresas.