YouTube Shorts cambia para frenar videos copiados

Copiar videos de otros creadores y volver a publicarlos tendrá menos posibilidades de funcionar como estrategia para conseguir alcance. YouTube Shorts está modificando sus recomendaciones para favorecer las piezas originales y reducir la distribución de aquellas que reutilizan trabajos ajenos sin añadir una aportación significativa.



La medida no afecta por igual a todo lo que parte de material existente. Un comentario propio, una edición que transforme la pieza o una narrativa diferente pueden justificar su reutilización. Hacer retoques menores o aplicar una plantilla, en cambio, entra entre las prácticas que perderán prioridad en las recomendaciones.

YouTube Shorts mostrará menos videos republicados

Los sistemas de recomendación tienen en cuenta miles de millones de señales, entre ellas el historial de reproducción, los temas de interés y la interacción. A esos criterios se suma una mayor prioridad para la originalidad. Los canales dedicados principalmente a recopilar o volver a subir obras de otros creadores sin cambios sustanciales probablemente recibirán menor distribución dentro del feed.

No significa que esas publicaciones vayan a desaparecer de YouTube. El anuncio se refiere a cuánto las distribuye el sistema dentro de Shorts. Una pieza puede seguir disponible en el canal y, al mismo tiempo, aparecer con menor frecuencia entre las sugerencias que ayudan a descubrir nuevos creadores.

YouTube Shorts tampoco considera automáticamente problemática cualquier creación que utilice imágenes de terceros. La diferencia está en el valor añadido. Los comentarios originales, las ediciones únicas y una narrativa propia aparecen entre las formas válidas de aportar una perspectiva distinta.

Recortar un video o cambiar su formato puede no bastar

Tomar una grabación popular, hacer modificaciones técnicas menores o aplicarle una plantilla para que luzca diferente es precisamente una de las conductas mencionadas en el anuncio. Trabajar con clips creados por otra persona requiere una voz, un relato o un punto de vista distintivo para aportar algo diferente.

No existe, sin embargo, un porcentaje de edición que determine cuándo una obra pasa a considerarse suficientemente transformada. La comunicación oficial tampoco establece un umbral de cambios ni explica cuánto puede disminuir la exposición. Esa falta de una frontera cuantificable resulta especialmente relevante para canales de reacciones, recopilaciones o análisis que incorporan fragmentos procedentes de otras fuentes.

La decisión aparece además en una plataforma donde el contenido automático y repetitivo ya compite por espacio en el feed. Un análisis citado anteriormente encontró que entre el 21 % y el 33 % de las primeras recomendaciones recibidas por una cuenta nueva correspondían a piezas generadas con IA y clasificadas como contenido de baja calidad.

El algoritmo de Shorts reduce el incentivo de copiar

Republicar una grabación que ya consiguió atención ofrecía una vía para intentar aprovechar su popularidad. El nuevo algoritmo de Shorts altera esa dinámica al dar más oportunidades de crecimiento y distribución a quienes publican trabajos propios.

Crear algo original tampoco garantiza visualizaciones. YouTube mantiene otras señales para ordenar el feed, como los intereses, el historial y la interacción. La procedencia de una pieza será otro factor dentro de ese conjunto, por lo que el cambio no establece una fórmula automática para conseguir exposición.

Las normas de derechos de autor deben analizarse por separado. El anuncio se refiere específicamente a las recomendaciones y está alineado con políticas que ya existían en el servicio. Por tanto, recibir menos distribución por una republicación no equivale, por sí mismo, a una retirada por copyright.

La modificación cambia el incentivo detrás de una práctica extendida en el video corto. Reutilizar una pieza popular necesitará algo más que modificar su apariencia para tener las mismas posibilidades de distribución. La incógnita está en cómo los sistemas distinguirán los casos intermedios, donde la frontera entre una transformación creativa y un retoque superficial resulta menos evidente.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)