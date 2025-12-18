Sora llega a Colombia: lo que hay que saber sobre la nueva inteligencia artificial de video de OpenAI

OpenAI lanzó oficialmente Sora en Colombia, habilitando el acceso local a su aplicación de generación de video con inteligencia artificial. Con esta llegada, el país se suma al grupo inicial de mercados latinoamericanos donde la plataforma ya está disponible para uso público.

La llegada no es aislada. Colombia se suma a países como México, Argentina, Chile y Perú, en una expansión regional que busca acercar la tecnología a comunidades creativas activas y con fuerte presencia en redes sociales, publicidad y producción audiovisual independiente.

Sora no funciona como un editor tradicional. Es una herramienta que transforma texto en video con una interpretación avanzada del movimiento, la luz y la continuidad visual. El usuario describe una escena, una acción o una idea narrativa, y el sistema genera clips con acabado cinematográfico, animado o adaptado a formatos sociales.

El motor detrás de la aplicación es Sora 2, el modelo más reciente de OpenAI para video. Su principal diferencia frente a otras soluciones está en la coherencia de las escenas y en la forma en que mantiene personajes, ambientes y acciones sin rupturas evidentes entre cuadros.

La aplicación está disponible en sora.com y en versiones para iOS y Android. Funciona en español, lo que permite crear videos alineados con referencias culturales locales, expresiones cotidianas y estilos narrativos propios de la región.

¿Cómo funciona y qué la hace diferente?

Uno de los elementos centrales de Sora es su enfoque en la creación. La plataforma permite generar videos desde cero, ajustar escenas, modificar iluminación, ritmo o duración y rehacer fragmentos sin necesidad de empezar de nuevo.

La función Personajes amplía ese alcance. Tras una breve verificación de video y audio, el usuario puede crear una representación realista de sí mismo o de personas que autoricen su uso. Esa imagen puede integrarse en distintas escenas, con control total sobre permisos, acceso y eliminación de contenidos.

Sora también incorpora el remix como parte de su dinámica creativa. Los usuarios pueden reinterpretar videos de otros, generar variaciones y seguir el rastro de cada versión. Esto convierte a la aplicación en un espacio de colaboración visual más que en una vitrina de consumo.

El feed prioriza el contenido de personas seguidas o con las que se interactúa. No está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia, sino para servir como fuente de inspiración y punto de partida para nuevas creaciones.

Seguridad, costos y el impacto para los creadores

OpenAI incorporó medidas de seguridad desde el lanzamiento. Todos los videos incluyen una marca de agua visible y una firma digital invisible bajo el estándar C2PA, que permite identificar su origen y evita suplantaciones.

Existen filtros para restringir la generación de violencia gráfica realista, contenido íntimo, uso indebido de figuras públicas vivas y material engañoso. Además, hay protecciones reforzadas para usuarios menores de 18 años, con límites de uso y controles parentales.

En cuanto al costo, Sora está disponible de forma gratuita en esta etapa. Los usuarios pueden explorar sus capacidades sin pagar, lo que facilita la adopción temprana y la experimentación creativa.

Más que competir directamente con editores de video tradicionales, Sora redefine el proceso creativo. Reduce barreras técnicas, acorta tiempos de producción y pone el énfasis en la idea y la narrativa.

Para creadores colombianos, su llegada abre una nueva etapa en la producción audiovisual impulsada por inteligencia artificial, con herramientas que hasta ahora estaban fuera del alcance de muchos proyectos independientes.