Probamos Sora y creó un video sobre ENTER.CO en minutos ¡Sorprendente!

Probar Sora no se parece a usar un editor de video tradicional. La experiencia es más cercana a darle instrucciones claras a alguien que entiende el lenguaje audiovisual y responde con imágenes, ritmo y narrativa. Eso fue lo que ocurrió cuando le pedimos crear un video explicativo sobre qué es ENTER.CO, usando solo información básica del medio y sin entrar en detalles técnicos.

El resultado sorprendió. En cuestión de minutos, Sora generó un video de 10 segundos con música rítmica, una voz narrativa casi humana y escenas visuales con un nivel de realismo que roza lo cinematográfico. Si no fuera por la marca de agua visible y por saber que se trata de inteligencia artificial, fácilmente podría pasar por una pieza editada por un equipo profesional.

Las imágenes generadas no solo fueron coherentes con el mensaje, sino que mantuvieron una continuidad visual clara. Los planos, la iluminación y el movimiento parecían pensados para un formato digital actual, similar al que se ve en redes sociales o piezas promocionales breves. No hubo sensación de collage ni de fragmentos inconexos.

¿Cómo empezar a usar Sora?

El acceso a Sora es sencillo. Se puede ingresar desde un computador o desde el celular, tanto en Android como en iPhone. El registro permite enlazar la plataforma con una cuenta de correo electrónico, y durante el proceso se solicitan datos básicos como la fecha de nacimiento para completar la verificación.

Una vez dentro de la plataforma o aplicación, la interfaz es limpia y directa. No abruma con botones ni opciones técnicas. El punto central es el espacio donde se escriben las instrucciones. Ahí es donde ocurre todo.

Dar instrucciones claras marca la diferencia

Para nuestra prueba, le indicamos a Sora que creara un video explicativo sobre ENTER.CO. Le compartimos qué es el medio, a qué público se dirige y el tipo de contenido que publica. No se le dieron guiones extensos ni descripciones complejas. Aun así, fue capaz de interpretar el tono informativo y transformarlo en una pieza audiovisual coherente.

Sora permite definir aspectos como el estilo del video, el tipo de narrador, el ritmo de la música y el enfoque visual. Todo se hace desde texto, sin necesidad de conocimientos en edición, animación o sonido.

Después de enviar las instrucciones, el sistema procesa la solicitud y, en cuestión de minutos, entrega el video terminado. No hay líneas de tiempo que ajustar ni capas que mover. El resultado llega listo para verse.

¿Una herramienta que cambia la lógica de producción?

Lo más llamativo de Sora no es solo la calidad visual, sino la velocidad. Crear un video así, incluso corto, normalmente requiere varias horas de trabajo humano. Aquí, el proceso se reduce a escribir bien lo que se quiere y esperar unos minutos.

Esto abre un nuevo escenario para medios digitales, creadores de contenido y equipos pequeños que no cuentan con grandes recursos de producción. Sora no reemplaza el criterio editorial ni la creatividad humana, pero sí acelera tareas que antes eran costosas y lentas.

Nuestra prueba dejó claro que la generación de video con inteligencia artificial ya no es un experimento. Es una herramienta funcional, accesible y con un nivel de realismo que obliga a repensar cómo se producen los contenidos audiovisuales desde ahora.