¿Qué dice la nueva ley de comunicaciones en Rusia que terminó afectando hasta a TikTok?

TikTok se unió al grupo de redes sociales globales y con mayor número de usuarios, como Facebook, a Twitter, Instagram y YouTube que han dejado de prestar sus servicios en Rusia. La aplicación de origen chino anunció su decisión de suspender la transmisión de videos en vivo y la carga de contenidos a su plataforma en todo el territorio, debido a una arbitraria ley firmada el pasado viernes, por el Roskomnadzor, el ente que regula las telecomunicaciones en ese país.

La Ley Federal sobre las Tecnologías de la Información, como se llama el marco normativo que ha provocado protestas de los ciudadanos y equipos periodísticos de los pocos medios independientes en Moscú, autoriza, en su artículo 15.3 la restricción de acceso a los portales web «donde se difundan llamamientos a los disturbios masivos, a las actividades extremistas o a la participación en protestas masivas públicas».

Así mismo, la norma estipula que en caso de promover «noticias falsas» (como se refiere el Kremlin a cualquier publicación o transmisión que califique de «invasión» o «guerra» a la supuesta «operación especial desplegada para la liberación de Ucrania»), los medios de comunicación tendrán que pagar una multa de 5 millones de rublos (US$ 40.000, aproximadamente); mientras que, en el caso de los periodistas o individuos que difundan contenidos similares, las penas podrían ir hasta 15 años de prisión.

La censura impuesta por el Kremlin no se limita a regular los contenidos transmitidos por los medios tradicionales, pues precisamente redes sociales como TikTok, en donde las personas suelen compartir cualquier tipo de video, opinión y grabación, han sido censuradas u obligadas (como la app de ByteDance) a dejar de prestar servicios en suelo ruso.

La red social comunicó su decisión a través de Twitter asegurando que aunque la aplicación seguirá sirviendo para que su público en Rusia pueda seguirse comunicando con sus allegados en otros países, «no les quedó otra opción que suspender las funciones de su plataforma como las transmisiones en vivo y la publicación de videos en ese país, pues la prioridad para la compañía es la seguridad de sus usuarios».

La decisión llegó a varios días de que TikTok anunciara que comenzaría a etiquetar las publicaciones relacionadas con cuentas de medios financiados por el gobierno de Vladimir Putin. Esta, de acuerdo al comunicado de la empresa, será temporal, con el fin de que la empresa pueda continuar estudiando la evolución del conflicto bélico en Ucrania y de esa forma su regreso en forma al mercado ruso.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022