¿Pedidos equivocados y comida desperdiciada? Este software quiere acabar con ambos

Un pedido que llega incompleto, una orden mal tomada o una comanda que se pierde en medio de la cocina pueden parecer problemas cotidianos dentro de un restaurante. Sin embargo, detrás de estos errores se esconden costos adicionales, desperdicio de alimentos y clientes insatisfechos. Con esa realidad en mente, Epson presentó en Alimentec 2026 una nueva herramienta que busca digitalizar por completo la gestión de pedidos y reducir los fallos que todavía dependen del papel y de procesos manuales.

La compañía aprovechó la feria especializada en alimentos, retail y hospitalidad para mostrar TrueOrder, un software diseñado para conectar las diferentes áreas de un restaurante y mejorar la comunicación entre quienes toman los pedidos y quienes los preparan.

Durante Alimentec 2026, ENTER.CO habló con Camilo Garzón, gerente de producto de Epson Colombia, quien explicó que la plataforma fue creada para simplificar una operación que suele ser más compleja de lo que parece.

Según el ejecutivo, cuando un cliente realiza una orden, esta llega automáticamente a una pantalla instalada en la cocina. Allí los trabajadores pueden ver los pedidos organizados según el momento en que ingresaron, junto con todas las especificaciones solicitadas por el consumidor.

“La cocina tiene una pantalla donde aparecen los pedidos en orden de llegada y con todos los detalles necesarios para su preparación. Cuando el pedido está listo, basta con tocar la pantalla para cambiar su estado y enviarlo al área de entrega”, explicó Garzón.

La información también puede mostrarse en una pantalla visible para los clientes, permitiéndoles conocer en qué etapa se encuentra su pedido y cuándo está listo para ser recogido.

La propuesta busca resolver varios de los problemas más frecuentes dentro de los establecimientos gastronómicos. Entre ellos están los errores al tomar pedidos, las comandas ilegibles o los documentos impresos que terminan deteriorándose por las condiciones habituales de una cocina.

Garzón señala que muchas equivocaciones se producen porque los procesos siguen dependiendo de papel y de la intervención humana en cada paso.

“Puede ocurrir que una orden se escuche mal, que se escriba de forma incorrecta o que una comanda se dañe por el calor y la grasa. Todo eso termina generando desperdicios y retrasos”, comentó.

Al digitalizar el flujo de trabajo, la empresa espera disminuir esos errores y mejorar la eficiencia operativa de los negocios.

Uno de los aspectos que Epson destaca es que TrueOrder no está dirigido exclusivamente a grandes cadenas. La compañía asegura que la plataforma puede adaptarse tanto a pequeños restaurantes familiares como a negocios con múltiples cocinas y altos volúmenes de pedidos.

La clave está en que el software puede integrarse con los sistemas de punto de venta que los establecimientos ya utilizan. Esto evita que los empresarios tengan que reemplazar toda su infraestructura tecnológica para comenzar a utilizar la herramienta.

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“Es una solución agnóstica. Si el restaurante ya tiene un sistema POS compatible con nuestras impresoras, TrueOrder puede integrarse sin necesidad de cambiar toda la operación”, afirmó Garzón.

Además de mejorar la organización, Epson sostiene que la plataforma puede generar ahorros importantes. La compañía calcula que algunas de sus soluciones permiten reducir hasta un 49 % el consumo de papel. A esto se suman menores desperdicios de alimentos y menos tiempo invertido en corregir errores.

La visión de la empresa va más allá de la digitalización de pedidos. Garzón considera que la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más importante en la industria gastronómica durante los próximos años.

Muchos sistemas de autoservicio ya utilizan herramientas capaces de adaptar recomendaciones según variables como el clima o determinados perfiles de consumidores. Para Epson, el desafío consiste en garantizar que toda esa información llegue de manera eficiente a la cocina y se traduzca en una operación más organizada.

La compañía cree que dentro de cinco años los restaurantes funcionarán con mayores niveles de automatización, trazabilidad y control. Un escenario en el que las cocinas estarán menos enfocadas en resolver errores operativos y más concentradas en ofrecer una mejor experiencia a los clientes.

En un sector que enfrenta presiones crecientes por el aumento de costos y la necesidad de mejorar la rentabilidad, Epson apuesta por la tecnología como una herramienta para hacer que cada pedido llegue correctamente desde la pantalla hasta el plato.