Los subtítulos de un video ya no tienen que verse iguales en todas las producciones hechas con Google Vids. La plataforma de Google habilitó nuevas opciones para modificar su apariencia, una función pensada para creadores, equipos de marketing y organizaciones que producen contenido para redes sociales o canales internos.

La actualización permite cambiar la fuente y otros elementos de tipografía, además de decidir dónde aparecen los subtítulos dentro de la pantalla y cómo se animan. Hasta ahora, Google Vids utilizaba un estilo predeterminado para este elemento.

El cambio puede resultar especialmente útil para quienes necesitan que un video mantenga una identidad visual determinada. Un equipo de redes sociales, por ejemplo, puede adaptar los subtítulos al estilo que utiliza en sus publicaciones, mientras que un creador puede recurrir a animaciones para hacer que el texto tenga mayor presencia durante la reproducción.

Los subtítulos también cumplen una función práctica. Permiten seguir el contenido cuando el sonido está apagado o cuando el espectador prefiere leer lo que se dice. Google señala que una presentación más cuidada puede ayudar a que los videos resulten más atractivos tanto en redes sociales como en canales corporativos.

¿Quiénes pueden usar las nuevas opciones?

La personalización ya está disponible en los dominios con lanzamiento rápido y programado, por lo que no es necesario esperar a una futura activación. Google tampoco estableció un control específico para administradores ni una configuración adicional que los usuarios deban habilitar.

La función está incluida en varias ediciones de Google Workspace. Entre ellas aparecen Business Starter, Standard, Plus y Base; Enterprise Starter, Standard y Plus; y las versiones Education Fundamentals, Standard y Plus.

También está disponible para determinados planes de consumo, incluidos Google AI Plus y Ultra, además de otras ediciones como Frontline, Essentials, Individual y Nonprofits. En educación también figura entre las opciones disponibles para Google AI Pro for Education y Teaching and Learning.

Para utilizarla, los usuarios pueden recurrir directamente a las herramientas de subtítulos de Google Vids y consultar la documentación de ayuda de Google para conocer las opciones disponibles. La actualización modifica las posibilidades de edición de los subtítulos, pero no corresponde al lanzamiento original de Google Vids.