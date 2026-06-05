Durante meses, muchas personas han visto aparecer el nombre Copilot en Windows y, más recientemente, una nueva etiqueta: Copilot+ PC. Aunque parecen lo mismo, no lo son. Uno es un asistente de inteligencia artificial integrado en software; el otro identifica una nueva generación de computadores diseñados para ejecutar funciones de IA directamente en el equipo.

La diferencia importa porque cambia lo que puedes hacer, la velocidad de respuesta y hasta el tipo de computador que necesitas comprar. Si estás pensando en renovar tu portátil o quieres entender qué funciones de inteligencia artificial sí tienes disponibles, conviene diferenciarlos.

¿Qué es Copilot y qué puedes hacer con él?

Copilot es el asistente de inteligencia artificial de Microsoft integrado en Windows y otros servicios. Funciona como una herramienta conversacional que te ayuda a resolver tareas cotidianas sin depender de conocimientos técnicos.

Con Copilot puedes resumir documentos, redactar textos, responder preguntas, traducir contenido, generar ideas, buscar configuraciones del computador o apoyarte en tareas de productividad.

También puede integrarse con aplicaciones como Word, Excel o PowerPoint cuando se usa junto con ciertas versiones de Microsoft 365. La mayoría de estas funciones dependen de procesamiento en la nube, por lo que requieren conexión a internet para ofrecer mejores resultados.

La ventaja principal de Copilot está en su accesibilidad. Muchos computadores actuales pueden ejecutarlo porque no exige hardware especializado. Si tienes un PC relativamente reciente con Windows 11, probablemente ya puedes usarlo.

¿Qué cambia cuando el computador es Copilot+ PC?

Copilot+ PC no es una aplicación. Es una categoría de computadores creada para ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial directamente desde el dispositivo.

Estos equipos incorporan procesadores con unidades especializadas llamadas NPU (Neural Processing Unit), capaces de realizar billones de operaciones por segundo dedicadas a IA. Esto permite ejecutar tareas localmente, reducir dependencia de internet y acelerar procesos.

Entre las funciones exclusivas o mejor optimizadas para Copilot+ PC están herramientas de creación de imágenes más rápidas, subtítulos en tiempo real, mejoras automáticas en videollamadas, traducciones instantáneas y procesamiento avanzado de contenido multimedia.

Otra diferencia está en la eficiencia energética. Al mover parte del trabajo de IA al propio hardware, algunas tareas consumen menos batería comparadas con el procesamiento tradicional.

Eso sí, tener un Copilot+ PC no significa que automáticamente tendrás más inteligencia artificial en todas partes. Significa que tu computador está preparado para ejecutar nuevas funciones que Microsoft y otros fabricantes irán incorporando.

La elección depende de lo que necesites. Si buscas apoyo para escribir, estudiar o trabajar, Copilot puede ser suficiente. Si quieres aprovechar herramientas avanzadas de IA, edición más rápida o funciones que operan directamente en el dispositivo, un Copilot+ PC empieza a marcar distancia.

La confusión entre ambos nombres seguirá apareciendo porque comparten marca. Pero entender esa diferencia evita comprar hardware innecesario o esperar funciones que tu equipo actual simplemente no puede ejecutar.