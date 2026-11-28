WhatsApp comenzó a implementar una función que permitirá programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas. La novedad está pensada para quienes quieren dejar preparado un mensaje con anticipación y evitar olvidos, especialmente cuando necesitan comunicarse con alguien en un momento específico.

Por ejemplo, una persona puede escribir una felicitación de cumpleaños y dejarla programada para que llegue a medianoche. También puede preparar un mensaje para desearle suerte a un familiar antes de un examen o enviar un recordatorio a un grupo de trabajo sin tener que conectarse justo a esa hora.

La herramienta fue anunciada por WhatsApp el 25 de noviembre de 2026 y permitirá programar mensajes entre 10 minutos y 14 días después del momento en que se escriben. La función estará disponible tanto en conversaciones individuales como en grupos.

A diferencia de otras alternativas que requieren aplicaciones externas o automatizaciones, esta opción estará integrada directamente en WhatsApp. Además, los mensajes llegarán al destinatario como cualquier otro, sin una identificación especial que indique que fueron programados.

¿Cómo programar un mensaje en WhatsApp paso a paso?

Para utilizar esta herramienta, primero será necesario contar con la función habilitada en la cuenta. WhatsApp anunció que su disponibilidad será gradual y llegará a usuarios de todo el mundo durante las semanas posteriores al lanzamiento.

Cuando aparezca la opción, el procedimiento será sencillo.

Abre WhatsApp desde tu celular y entra en la conversación individual o el grupo al que quieres enviar el mensaje. Escribe el texto que deseas enviar. También puedes preparar una fotografía o un video, ya que la función será compatible con estos contenidos. En lugar de tocar el botón de enviar como lo haces habitualmente, mantenlo presionado. Selecciona la opción para programar el mensaje. La aplicación permitirá elegir la fecha y la hora en que quieres que llegue. Confirma la programación para dejar el mensaje pendiente de envío.

Una vez completado el proceso, WhatsApp se encargará de enviarlo automáticamente en el momento seleccionado. No será necesario abrir nuevamente la conversación ni mantener la aplicación en pantalla.

¿Cómo revisar o cancelar los mensajes programados?

La función también permitirá consultar los mensajes que todavía no se han enviado. Esto resulta útil cuando una persona cambia de planes, escribe algo por error o necesita modificar lo que había preparado.

WhatsApp confirmó que los usuarios podrán ver los mensajes pendientes y eliminarlos antes de que llegue la hora de envío. De esta forma, será posible cancelar una felicitación, un recordatorio o cualquier otro contenido que ya no tenga sentido enviar.

Otro detalle importante es que el celular no tendrá que permanecer encendido ni conectado a la hora seleccionada. Según WhatsApp, los mensajes se enviarán incluso si el dispositivo está apagado o se queda sin batería.

La compañía también señaló que estos contenidos conservarán el cifrado de extremo a extremo de los chats personales. Esto significa que otras personas no podrán leerlos durante el proceso de envío.

Por ahora, la recomendación es mantener WhatsApp actualizado y revisar si la función ya aparece en la cuenta. Como el despliegue será progresivo, no todos los usuarios tendrán acceso al mismo tiempo. La herramienta permitirá programar textos, fotografías y videos, aunque la compañía no ha detallado una fecha exacta para su disponibilidad en Colombia.