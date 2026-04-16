El Xiaomi 18 Pro ha comenzado a aparecer en nuevas filtraciones a pesar de que su lanzamiento aún estaría a varios meses de distancia. Los reportes más recientes, basados en datos compartidos en Weibo y difundidos por portales internacionales, incluyen renders preliminares que adelantan cambios interesantes en el diseño.

Según estas imágenes, el dispositivo mantendría una línea continuista respecto a su predecesor, integrando un sistema de triple cámara y una pantalla secundaria en la parte trasera. Este elemento seguiría evolucionando con nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial, reforzando el enfoque de la marca en este apartado.

Lo más destacado es la inclusión de un botón físico dedicado a la IA. Situado en el lateral del chasis, este control permitiría un acceso instantáneo a funciones inteligentes. Según el informante Leo Hefeng (@leo_hefeng), el botón será completamente personalizable, permitiendo ejecutar desde asistentes virtuales hasta automatizaciones del hogar inteligente según el contexto de uso.

Además, podría conectarse con el ecosistema de la marca, desde productos de domótica hasta vehículos eléctricos compatibles, ampliando así el alcance de esta propuesta tecnológica más allá del smartphone. Esta información coincide con otros reportes recientes surgidos en línea.

Xiaomi 18 Pro: sensores de 200 MP y batería de más de 7.000 mAh

En cuanto a especificaciones, los rumores apuntan a una pantalla de 6,3 pulgadas. Por su parte, el reconocido filtrador Digital Chat Station reveló en Weibo que el dispositivo daría un salto importante en autonomía con una batería de 7.000 mAh. Además, contaría con carga rápida de 100 W (tanto por cable como inalámbrica) y un sistema de cámara dual de 200 MP con funciones de telefoto y macro.

Los renders son preliminares y las especificaciones podrían cambiar antes de la presentación final. Aun así, estos avances ofrecen un primer vistazo a la dirección de Xiaomi: un enfoque claro en la IA y la integración total.

Imagen: GSMArena / Editada con IA (Gemini)