Xiaomi 17 y 17 Ultra: fecha oficial de lanzamiento en Colombia y lo que traerán

La compañía china Xiaomi confirmó la llegada de su nueva Serie Xiaomi 17 a Colombia, una línea que marca su apuesta más reciente en el segmento premium. La familia está compuesta por los modelos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, diseñados para usuarios que buscan alto rendimiento y capacidades avanzadas de fotografía y video en un solo dispositivo.

El anuncio no solo introduce nuevos equipos al mercado, también fija una fecha clave: el próximo 9 de abril será el día en que la marca realizará el lanzamiento oficial de la Serie Xiaomi 17 en el país. En ese evento se conocerán detalles sobre precios, disponibilidad y configuraciones para el mercado colombiano.

Uno de los aspectos centrales de esta generación es la evolución en imagen móvil, desarrollada junto a Leica. Esta alianza continúa siendo un componente relevante en la propuesta de valor, con mejoras en óptica, color y procesamiento de imagen.

El Xiaomi 17 Ultra se perfila como el modelo más avanzado de la serie. Integra un sensor principal de una pulgada con tecnología LOFIC, orientado a mejorar el rendimiento en escenas con iluminación compleja. También incluye un teleobjetivo de 200 megapíxeles con zoom óptico, pensado para capturas a larga distancia con mayor precisión.

Un salto en video y rendimiento

En video, el dispositivo incorpora grabación en Dolby Vision y ACES Log en resolución 4K a 120 cuadros por segundo, características que lo acercan a flujos de producción más profesionales. A esto se suman configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, que permiten ejecutar tareas exigentes como edición, multitarea y gaming sin limitaciones evidentes.

La experiencia se completa con una pantalla AMOLED de alto brillo, batería de gran capacidad y sistemas de carga rápida e inalámbrica, diseñados para acompañar el uso intensivo durante la jornada.

Por su parte, el Xiaomi 17 estándar ofrece una versión más compacta, manteniendo varias de las capacidades desarrolladas en conjunto con Leica, pero en un formato más versátil dentro de la gama alta.

Con este lanzamiento, Xiaomi busca consolidar su presencia en el segmento premium en Colombia, en un momento en el que el smartphone se posiciona como una herramienta central para la creación de contenido, el trabajo y el entretenimiento.