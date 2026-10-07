Vivo V80 se hace global con batería de 7.200 mAh y Android 17

La serie V de vivo suma un nuevo modelo al mercado global. La propuesta combina una batería de gran capacidad, pantalla con alta frecuencia de actualización, Android 17 y un sistema fotográfico desarrollado con participación de Zeiss.



El vivo V80 inicia su comercialización en India, donde ya se anunciaron sus configuraciones, precios y fecha de venta. La confirmación llega después de que las primeras filtraciones anticiparan varias de sus características. La compañía todavía no ha detallado todos los países en los que estará disponible.

Una batería de 7.200 mAh en un cuerpo de 7,69 milímetros

Uno de sus principales atributos es la batería de 7.200 mAh, la mayor utilizada hasta ahora en la serie V, según los detalles publicados sobre su lanzamiento internacional. Admite carga rápida por cable de 90 W y se integra en un cuerpo de 7,69 milímetros de grosor y 203 gramos.

La pantalla AMOLED plana mide 6,59 pulgadas, tiene resolución de 2.750 × 1.260 píxeles y alcanza una frecuencia de actualización de 144 Hz. El brillo máximo local puede llegar a 5.000 nits bajo determinadas condiciones. Este último valor corresponde a zonas específicas del panel y no significa que toda la superficie mantenga continuamente ese nivel de luminosidad.

El Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm se combina con 8 GB de RAM y tres alternativas de almacenamiento: 128, 256 y 512 GB. Entre las opciones de conectividad y seguridad aparecen eSIM, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y lector ultrasónico de huellas bajo la pantalla. Las certificaciones IP68 e IP69 añaden protección frente al agua y el polvo bajo las condiciones establecidas para cada estándar.

Zeiss participa en un sistema fotográfico con zoom óptico 3x

La cámara principal utiliza un sensor Sony LYTIA-700V de 50 megapíxeles con estabilización óptica. El segundo sensor de 50 megapíxeles es un Sony IMX882 instalado en un teleobjetivo periscópico con OIS y zoom óptico de tres aumentos. El conjunto posterior incorpora además un ultra gran angular de 8 megapíxeles.

La colaboración con Zeiss también llega a los modos de retrato, que ofrecen cinco distancias focales y diferentes simulaciones de desenfoque. Para las selfies incorpora una cámara de 50 megapíxeles con enfoque automático y campo de visión de 92 grados. En video puede grabar en 4K a 60 cuadros por segundo y dispone de tres perfiles de color cinematográficos.

Las herramientas de edición incorporan funciones de inteligencia artificial para ampliar fondos, eliminar objetos o cambiar su posición dentro de una fotografía. Estas opciones permiten realizar ajustes directamente desde el celular después de capturar las imágenes.

Android 17 debuta en la serie V con seis años de seguridad

El vivo V80 sale de fábrica con OriginOS 7 basado en Android 17, una combinación que debuta dentro de esta familia. Entre sus funciones aparece Snap Note, capaz de transformar texto fotografiado en notas editables, además de herramientas para trabajar entre diferentes dispositivos.

La compañía promete seis años de actualizaciones de seguridad, aunque no precisa cuántas versiones principales de Android recibirá durante ese periodo. El compromiso garantiza un periodo prolongado de parches destinados a corregir vulnerabilidades.

Las configuraciones anunciadas cuestan 62.999 rupias para 128 GB, unos US$651 al cambio; 69.999 rupias para 256 GB, aproximadamente US$724; y 79.999 rupias para 512 GB, cerca de US$827. Las cifras en dólares son conversiones aproximadas y no corresponden a valores oficiales para otros países.

Imagen: vivo