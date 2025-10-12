Video filtrado del Motorola Edge 70 confirma su perfil ultradelgado

Motorola se prepara para volver al diseño ultradelgado con el nuevo Edge 70, un modelo que, según un video promocional filtrado por Evan Blass, mediría 6,0 mm de grosor. El dispositivo sería la versión global del Moto X70 Air, ya presentado en China.

The sub-6mm Motorola Edge 70. pic.twitter.com/I3WorcyvTj — Evan Blass (@evleaks) October 3, 2025

Las imágenes muestran un equipo de líneas planas, sin relieves en la cámara y con un perfil claramente enfocado en la delgadez. Si se confirma el dato, el Edge 70 se sumaría a una competencia que recupera el protagonismo del formato compacto.

El iPhone Air, con 5,6 mm, marca hoy el estándar en celulares ultradelgados. Le sigue el Galaxy S25 Edge, con un grosor reportado de 5,8 mm. Motorola, con el Edge 70, se incorpora a esa categoría donde el diseño vuelve a marcar diferencia.

De China al resto del mundo

Motorola ya presentó el X70 Air en China, aunque sin ficha técnica completa. Todo indica que ese modelo será lanzado internacionalmente como Edge 70, práctica habitual de la marca. El estreno global se espera poco después del debut asiático, previsto para finales de octubre.

El Edge 70 mantendría la identidad visual del Edge 40 Neo, con acabados planos y un lenguaje de diseño limpio. Como parte de su colaboración con Pantone, se esperan tres colores: Lily Pad (verde nenúfar), Gadget Grey (gris metálico) y Bronze Green (verde bronce), que refuerzan una estética sobria y coherente con su formato delgado.

Aunque no hay confirmación sobre su resistencia al agua o polvo, el video sugiere un cuerpo sellado con cierto grado de protección. El acabado metálico y la estructura compacta se presentan como claves en su construcción.

Cámara de 50 MP y enfoque en lo esencial

Las filtraciones coinciden en que el Edge 70 incluirá una cámara principal de 50 megapíxeles, con Estabilización Óptica de Imagen (OIS) y un campo de visión de hasta 120 grados. El módulo trasero está integrado de forma discreta.

Por ahora no hay detalles confirmados sobre sensores adicionales ni funciones avanzadas de grabación. También se desconoce el procesador, aunque algunas fuentes mencionan una batería de hasta 4.700 mAh, aún sin confirmar por Motorola.

Un cambio de rumbo en el diseño

Durante años, los smartphones priorizaron baterías grandes y cámaras complejas, dejando en segundo plano el formato delgado. Sin embargo, el iPhone Air, el Galaxy S25 Edge y el avance del Edge 70 revelan un interés renovado por equilibrar rendimiento, autonomía y diseño fino.

Con perfiles por debajo de los 6 mm, los fabricantes parecen apostar por una nueva forma de diferenciarse. Motorola, con el Edge 70, retoma ese camino con una propuesta que combina estilo, comodidad y una construcción más ligera, sin dejar de apuntar a la gama alta.

Imagen: Archivo ENTER