Tecno presentó dos nuevos integrantes de la familia Spark que permiten realizar llamadas y enviar mensajes sin cobertura móvil ni conexión a internet. Ambos incorporan pantallas de 120 Hz, aunque presentan diferencias en conectividad, batería, cámaras y resistencia al agua. Por ahora, solo uno tiene precios y fecha de venta confirmados.



La función FreeLink permite establecer comunicación directa entre celulares compatibles mediante Bluetooth, sin depender de un operador móvil. Su alcance anunciado es de hasta 1,5 kilómetros en espacios abiertos y sin obstáculos. Puede resultar útil en lugares con poca señal, aunque no permite llamar a cualquier número telefónico.

El Tecno Spark 50s incorpora el procesador MediaTek Dimensity 6400 con conectividad 5G. Funciona con Android 16 y la interfaz HiOS 16. Estará disponible con 6 GB u 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, ampliables hasta 2 TB mediante una tarjeta microSD.

Su pantalla LCD de 6,78 pulgadas ofrece resolución HD+ y una frecuencia de actualización de 120 Hz. En fotografía, dispone de una cámara principal de 50 megapíxeles y otra frontal de 8 megapíxeles.

La batería de 6.500 mAh admite carga rápida de 45 W, carga inversa por cable para suministrar energía a otros dispositivos y modo bypass, que alimenta directamente el sistema bajo determinadas condiciones. Incluye lector de huellas lateral, protección IP64 Pro y certificación de resistencia MIL-STD-810H.

El Spark 50C ofrece mayor protección frente al agua

El Tecno Spark 50C utiliza el procesador MediaTek Helio G81 y funciona con redes 4G. Tiene 4 GB de RAM y tres opciones de almacenamiento, de 64 GB, 128 GB y 256 GB. También ejecuta Android 16 y cuenta con una pantalla LCD de 6,78 pulgadas, resolución HD+ y 120 Hz.

Su cámara trasera es de 13 megapíxeles y la frontal de 8 megapíxeles. La batería alcanza los 5.200 mAh y admite carga de 15 W, capacidades inferiores a las del modelo 5G.

Entre sus características destacan las certificaciones IP68 e IP69, que indican resistencia al polvo, la inmersión y los chorros de agua a alta presión bajo condiciones específicas. La superficie táctil responde incluso con las manos mojadas o con grasa.

También incorpora altavoces estéreo, emisor de infrarrojos y cancelación de ruido mediante inteligencia artificial durante las llamadas. FreeLink 2.0 permite intercambiar mensajes y establecer conversaciones de voz sin señal, siempre que los dispositivos sean compatibles.

Precios y disponibilidad de los dos nuevos modelos

La comercialización del Spark 50s comenzará en India el 20 de octubre de 2026. La configuración de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento costará 19.999 rupias (aproximadamente 211 dólares). La versión de 8 GB y 128 GB tendrá un precio de 22.999 rupias (unos 242 dólares).

Se ofrecerá en azul brisa y rojo burdeos, en establecimientos físicos de India. Las equivalencias en dólares son aproximadas y no representan precios oficiales para otros mercados.

Por su parte, el Spark 50C estará disponible en rojo burdeos, naranja forja, titanio basalto y negro eclipse. La compañía todavía no ha comunicado cuánto costará ni cuándo comenzará su venta. Tampoco ha confirmado la distribución internacional de ambos modelos.

Imagen: Tecno / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).