TCL puso a la venta en Colombia su nueva Serie P80 el 15 de octubre, con tres celulares que se diferencian por sus capacidades fotográficas, autonomía y tecnología de pantalla. El modelo más avanzado, el P80 Ultra, incorpora un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3x, mientras que su precio de lanzamiento es de $2.699.900 e incluye una tableta TCL TAB 10L de 128 GB.

La familia está compuesta por los modelos P80 Ultra, P80 Pro y P80. Colombia es el primer mercado de Latinoamérica en recibir esta generación, presentada internacionalmente durante IFA 2026. La propuesta de la marca combina pantallas AMOLED, herramientas de inteligencia artificial y baterías de gran capacidad, con precios que parten de $1.549.900.

Uno de los elementos que distingue a los modelos Ultra y Pro es la incorporación de NXTPAPER en una pantalla AMOLED. TCL busca combinar la reproducción de colores y el contraste de esta tecnología con funciones destinadas a reducir los reflejos y mejorar la comodidad visual durante sesiones prolongadas de lectura o navegación.

NXTPAPER y fotografía, dos de las apuestas de TCL

El P80 Ultra reúne tres cámaras traseras. Su sensor principal es de 50 MP, acompañado de un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP. Este último permite acercar la imagen mediante zoom óptico de 3x y alcanzar hasta 6x con zoom sin pérdidas, según las especificaciones anunciadas por la marca.

El equipo también incorpora estabilización óptica y electrónica de imagen (OIS y EIS), además de funciones de inteligencia artificial para fotografía nocturna, captura de sujetos en movimiento y aplicación de filtros. La cámara frontal es de 32 MP.

En la pantalla aparece otra de las novedades de la serie. Los modelos P80 Ultra y P80 Pro estrenan NXTPAPER sobre un panel AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K y brillo máximo local de hasta 3.200 nits. La tecnología incluye reducción de luz azul a nivel de hardware, atenuación sin parpadeo y una superficie diseñada para disminuir los reflejos.

Una tecla específica permite alternar entre modos de visualización. Entre ellos está Max Ink, que transforma la pantalla en una interfaz de lectura en blanco y negro y permite limitar aplicaciones para favorecer la autonomía.

La inteligencia artificial también tiene espacio en los tres dispositivos. Las funciones anunciadas incluyen transcripción y resumen de grabaciones de voz, herramientas de escritura, subtítulos en tiempo real y traducción. Además, los celulares integran Google Gemini y Circle to Search, con el que es posible buscar información sobre elementos que aparecen en pantalla sin cambiar de aplicación.

En rendimiento, el P80 Ultra y el P80 Pro incorporan el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite, 8 GB de RAM física ampliables virtualmente hasta 16 GB y almacenamiento de hasta 512 GB. Ambos tienen una batería de 5.800 mAh con carga rápida de 45 W.

El P80 utiliza un MediaTek Dimensity 7300 Elite, mantiene los 8 GB de RAM física y ofrece almacenamiento desde 256 GB. Su batería es de 5.000 mAh y también admite carga rápida de 45 W.

Los tres modelos cuentan con certificación IP68 frente al polvo y al agua bajo condiciones específicas de prueba.

Precios y disponibilidad

La Serie P80 está disponible en Colombia desde el 15 de octubre a través de Alkosto, Ktronix y Mercado Libre. Estos son los precios sugeridos para cada modelo:

TCL P80 Ultra: $2.699.900. Incluye una tableta TCL TAB 10L de 128 GB.

$2.699.900. Incluye una tableta TCL TAB 10L de 128 GB. TCL P80 Pro: $1.999.900. Incluye una barra de sonido TCL S45H.

$1.999.900. Incluye una barra de sonido TCL S45H. TCL P80: $1.549.900. Incluye audífonos TCL Crystal Clip.

La disponibilidad de colores y configuraciones puede variar según el comercio. Con estos precios, TCL ofrece tres alternativas dentro de la misma familia, desde un modelo de entrada hasta una versión que prioriza el zoom óptico y las funciones fotográficas.