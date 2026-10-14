Una batería de 7.500 mAh, almacenamiento de 256 GB y herramientas de inteligencia artificial para editar fotografías hacen parte de la propuesta del HONOR X7e, el nuevo celular que llega a Colombia con un precio de lanzamiento de $1.149.900. El dispositivo apunta a quienes necesitan autonomía para jornadas largas y funciones de edición sin tener que pagar por un equipo de gama alta.

La capacidad de la batería es uno de sus principales argumentos. HONOR promete hasta dos días de uso y 31,7 horas de reproducción de video, aunque la duración real dependerá de factores como el brillo de la pantalla, la conexión a internet y las aplicaciones utilizadas.

El equipo admite carga rápida HONOR SuperCharge de 45 W. La marca también señala que la batería está diseñada para soportar 1.000 ciclos de carga sin un deterioro significativo, una característica que apunta a conservar su capacidad durante el uso prolongado.

Pese a incorporar una batería de gran tamaño, el dispositivo tiene un grosor de 8,29 milímetros y pesa 204 gramos. Estas dimensiones permiten mantener un formato relativamente delgado, aunque sus 7.500 mAh representan un componente importante dentro de su diseño.

¿Qué ofrece el HONOR X7e por menos de $1,2 millones?

La pantalla LCD de 6,61 pulgadas tiene una resolución de 1604 x 720 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo anunciado de 1.010 nits. La frecuencia de actualización permite desplazamientos más fluidos por menús y aplicaciones, mientras que la resolución HD+ queda por debajo de la que ofrecen otros celulares con paneles Full HD+.

El apartado fotográfico está encabezado por una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.8, acompañada de un sensor auxiliar de profundidad. La propuesta incluye varias funciones de inteligencia artificial para modificar imágenes después de tomarlas.

Entre ellas están Borrador IA, para eliminar elementos de una fotografía; Quitar reflejo con IA, orientada a reducir los reflejos en superficies de vidrio; y Expansión de imagen IA, que permite ampliar el encuadre mediante la generación de contenido visual. También incorpora herramientas para mejorar detalles y corregir los ojos cerrados en retratos.

Para acceder a estas opciones, el HONOR X7e incluye un botón físico de IA personalizable. Su utilidad dependerá de las funciones que el usuario configure y de la frecuencia con la que recurra a ellas.

En memoria, la información técnica del equipo presenta dos configuraciones que conviene distinguir. La descripción comercial inicial menciona 8 GB de RAM física y otros 8 GB virtuales mediante HONOR RAM Turbo, mientras que la ficha técnica detallada indica 6 GB físicos y 6 GB virtuales, para un equivalente de hasta 12 GB. La configuración comercializada en Colombia deberá confirmarse con cada distribuidor.

El almacenamiento interno anunciado es de 256 GB, suficiente para guardar aplicaciones, videos y fotografías sin depender constantemente de servicios en la nube.

El equipo también cuenta con certificación SGS de cinco estrellas frente a caídas de hasta 1,8 metros y protección IP64 contra el polvo y las salpicaduras. Esta última no significa que sea sumergible.

El HONOR X7e está disponible en Colombia por un precio de lanzamiento de $1.149.900 a través de los aliados comerciales autorizados de la marca. Antes de comprarlo, conviene verificar la configuración de memoria ofrecida por cada vendedor y las condiciones de garantía.